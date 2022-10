França: caminho da atual campeã do mundo na Copa de 2022

A França venceu a Croácia na final da Copa do Mundo de 2018 sem dificuldade. A equipe francesa goleou na decisão e chega como uma das candidatas naturais ao título agora no Catar. Por isso, a tendência é que todos os jogadores que pensam em realizar apostas online prestem muita atenção no potencial dos franceses ao brigar pela segunda conquista consecutiva.

Caminho da França na Copa do Mundo

A França está no Grupo D da Copa do Mundo, ao lado de Austrália, Dinamarca e Tunísia. O primeiro jogo será contra a Austrália no dia 22 de novembro, uma terça-feira, em Al Janoub, às 16h (de Brasília).

A atual campeã do mundo enfrentará a Dinamarca na segunda rodada no dia 26 do mesmo mês, um sábado, no Estádio 974, a partir das 13h. O último duelo na fase de grupos será diante da Tunísia, no dia 30 de novembro, uma quarta-feira, na Cidade da Educação, ao meio-dia.

A expectativa é que a França se classifique para as oitavas de final em primeiro lugar da chave. Se cumprir a expectativa, a equipe jogará contra o segundo colocado do Grupo C no dia 4 de dezembro, um domingo, em Al Thumama, ao meio-dia. Caso avance na segunda posição, os franceses medirão forças com o líder da chave C no sábado, 3 de dezembro, em Ahmad Bin Ali, às 16h.

O Grupo C é composto por Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia. Portanto, uma dessas quatro seleções cruzará o caminho dos franceses em uma eventual disputa de oitavas de final na Copa do Mundo 2022. A principal novidade da França de 2018 para a seleção atual é a presença do vencedor da Bola de Ouro 2022, o atacante Benzema, do Real Madrid. Após anos longe da seleção francesa, ele voltou a ser convocado no ano passado e deve reforçar o grupo para o Mundial do Catar.

