UBS Fluvial atenderá comunidades ribeirinhas do arquipélago do Bailique

O prefeito Clécio Luís, acompanhado dos senadores Randolfe Rodrigues e Davi Alcolumbre, e do deputado federal André Abdon, apresentou à comunidade, parlamentares, imprensa e ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, a Unidade Básica de Saúde Fluvial (UBSF). Ela saiu da frente da cidade, da rampa do Santa Inês, para as comunidades ribeirinhas do arquipélago do Bailique.

A embarcação, que possui espaço para consultórios, farmácia, laboratório e banheiros, foi adquirida por meio de programa do Ministério da Saúde, que fez o repasse de R$ R$ 1.879.450,00, e de contrapartida do Município, de R$ 75.578, para a compra da unidade. Para o repasse da verba do programa e o seu efetivo funcionamento, a prefeitura contou com a articulação da bancada federal, por intermédio dos senadores Randolfe e Davi, e do deputado André Abdon.

Clécio Luís destacou que com a unidade fluvial será reforçado o atendimento no Bailique, onde existe uma unidade de saúde. “Ela ficará circulando entre as comunidades do arquipélago em especial, mas também atenderá outras localidades ribeirinhas. O diferencial é que conseguimos levar com ela uma equipe mais especializada e equipamentos, como, por exemplo, o gabinete odontológico, que não é tão fácil fazer o deslocamento. Além de farmácia, laboratórios e outros serviços”, destacou.

A embarcação leva o nome de uma médica que dedicou sua vida para cuidar dos mais necessitados. Célia Trasel foi pioneira no Amapá, chegando ao estado em 1972, exercendo a medicina por mais de 40 anos. Seus dois filhos, Ulisses e Bruno Trasel, participaram da cerimônia de apresentação da UBS Fluvial. “Agradeço a prefeitura pelo reconhecimento a minha mãe, que por mais de 40 anos exerceu a medicina e a maior parte desse tempo dedicou em ajudar a comunidade mais carente. Ela largou o consultório particular para atender na Unidade Básica de Saúde das Pedrinhas, porque era onde ela se realizava profissionalmente”, contou Ulisses.

Para a aquisição dos materiais permanentes, o senador Randolfe destinou emenda, no valor de R$ 348.560,00, para a unidade fluvial. Para dar suporte aos atendimentos feitos pela equipe da unidade, a Secretaria Municipal de Saúde também adquiriu uma embarcação tipo lancha, por meio de emenda do deputado federal André Abdon, no valor de R$ 90 mil, com contrapartida do Município, de pouco mais de R$ 22 mil. Além da compra da embarcação, o parlamentar destinou R$ 1 milhão para a compra de materiais, equipamentos, medicamentos e correlatos da UBS Fluvial.

Participaram também da solenidade o deputado federal Luiz Carlos, a juíza Alaíde de Paula, o presidente da Câmara de Vereadores de Macapá, Marcelo Dias, acompanhado de seus pares, vereadores Cláudio Góes, Caetano Bentes, Rinaldo Martins, Patriciana Guimarães, Diego Duarte, Antônio Grilo, Gian do NAE, Professor Rodrigo Gomes e Bruna Guimarães.

Adryany Magalhães