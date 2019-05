Ifap está com inscrições abertas em três modalidades de ensino

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá (Ifap) está com inscrições abertas para três modalidades de ensino para o segundo semestre de 2019. São 1.435 distribuídas nas modalidades de ensino Proeja (jovens e adultos), Subsequente e Matrículas Especiais (Vestibulinho) para cursos nas seis unidades da instituição. As inscrições para os Processos Seletivos podem ser realizadas no site da instituição (http://ifap.edu.br), segundo a modalidade de interesse de cada candidato.

Proeja

As inscrições para o Processo Seletivo Proeja seguem abertas até o dia 28 de maio, para 200 vagas destinadas ao público com 18 anos ou mais e que já tenha concluído o ensino fundamental e que, por algum motivo, não tenha ainda cursado o ensino médio. As inscrições serão gratuitas e feitas pela internet. O objetivo é estimular adultos que estejam afastados da vida escolar por muito tempo a retomarem seus estudos.

Os cursos técnicos Proeja serão ofertados, presencialmente, no segundo semestre deste ano. Em Laranjal do Jari são ofertadas vagas no curso Técnico em Cooperativismo (40) e Técnico em Logística (40). Em Macapá as vagas destinam-se ao novo curso da instituição, Técnico em Segurança do Trabalho (40). Em Porto Grande, o campus agrícola da instituição tem vagas para os cursos Técnico em Agronegócio (40)Técnico em Agropecuária (40).



Subsequente

De 15 de maio a 6 de junho estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo na modalidade Subsequente para formação em nível técnico para pessoas que já concluíram o ensino médio. Os cursos subsequente duram em média de um ano meio a dois anos, sendo uma oportunidade para interessados em formação técnica em curto prazo. A taxa de inscrição está no valor de R$ 10 (dez reais).

São 955 vagas em cursos técnicos profissionalizantes distribuídas nas seis unidades de ensino do Ifap em Laranjal do Jari (240), CampusMacapá (235), Campus Avançado Oiapoque (160), Campus Porto Grande (160), Centro de Referência em Ead Pedra Branca do Amapari (80) e Campus Santana (80).

O Processo Seletivo Subsequente do Ifap é sem aplicação de prova, sendo apenas a análise do currículo escolar das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática do Ensino Médio dos candidatos. A avaliação é realizada através da média das notas e comprovação documental.



Vestibulinho

O Processo Seletivo de Matrículas Especiais (PSME) 2019 do Instituto Federal do Amapá (Ifap) torna disponíveis 280 vagas remanescentes dos cursos de graduação presencial oferecidos nos campi Laranjal do Jari, Macapá, Porto Grande e Santana. Estão sendo ofertadas 280 vagas para quatro modalidades de ingresso. As inscrições poderão ser feitas no período de 22 de maio a 6 de junho.

O PSME, que é vinculado à Pró-Reitoria de Ensino (Proen), tem as seguintes modalidades disponíveis para ingresso: reingresso (destinada a estudantes de graduação presencial do instituto que perderam o vínculo com o Ifap); transferência interna (destinada aos estudantes de graduação presencial do Ifap que desejam mudar de curso); transferência interinstitucional (para estudantes de cursos superiores de graduação presencial de outras instituições de ensino superior); portador de diploma (destinada a graduados com diplomas devidamente reconhecidos pelo MEC), sem exigência de tempo de formado.

Há vagas para os cursos de Licenciatura em Letras Português/Inglês, em Informática, Química, Matemática e Física, Tecnologia em Redes de Computadores, em Mineração, Alimentos e Construção de Edifícios, no campus Macapá; Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos e Tecnologia em Comércio Exterior, no campus Santana; Bacharelado em Engenharia Agronômica, no campus Porto Grande; e Tecnologia em Gestão Ambiental, Licenciatura em Ciências Biológicas e Bacharelado em Administração, no campus Laranjal do Jari.