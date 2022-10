Encanto Amapaense de Circo realiza oficinas e atividades culturais

Produtora Cortejo Produções leva projeto de atividades circenses e rodas de conversas para praças da capital e comunidades do Amapá.

O projeto “Encanto Amapaense de Circo” está em sua primeira edição e funcionará como um encontro livre entre artistas circenses e a comunidade, com o intuito de aglutinar forças e propostas para a organização de um calendário cultural do circo no Amapá.

A programação acontece nos dias 28 e 29 de outubro, respectivamente, na Praça Veiga Cabral e na Comunidade do Cantanzal do Pacuí.

O evento é uma das ações que antecedem o Festival In Solos Tucujus que acontece em novembro de 2022.

A ideia da roda de conversa é ouvir os artistas que farão parte da mostra competitiva de números circenses promovida pelo Festival.

Jhou Santos, coordenador do evento, ressalta que a pretensão da iniciativa é servir como ponto de partida para que o movimento de circo, no estado, se aproxime mais e dialogue entre si, no sentido de se criar estratégias para garantir apoio para o segmento e tornar concreto um calendário cultural específico do Circo no Amapá.

Programação – Encanto Amapaense de Circo

Sexta-Feira – 28 de outubro – 9h

Local: Praça Veiga Cabral, Centro – Macapá/AP

9h – Apresentação do número acrobático de tecido aéreo: “LIVRE”

Com: Dom Beto e Caterine

9h30 – Oficina introdução à acrobacia aérea em tecido.

Ministrante: Dom Beto

11h- Roda de conversa: “O Circo no festival In Solos Tucujus”

Mediação: Jhou Santos (Coordenador do Festival)

12h- Apresentação do espetáculo: “Contra-Tédio” – Cia Viajarte

12h30 – Apresentação do espetáculo: “Mais um dia com ela” – Cia O Ninho

Sábado – 29 de outubro – 9h30

Local: Comunidade Cantanzal do Pacuí – Macapá/AP

9h30 – Palhaça Sukita (Abertura)

10h – “Malabareando” – Jimmy Sammy

10h15 – Malabares com Cami

11h – “O Mar de Conhecimento” – Cia O Ninho

Ficha Técnica:

Direção de produção: Jhou Santos

Assistente de Produção: Kassia Modesto e Carla Serejo

Assessoria de imprensa: Mary Paes

Fotógrafo: Josimar Nascimento

Artistas e Grupos participantes: Cia Tucuju, Cia O Ninho, Cia Viajarte, Cia Cangapé, Trupe do Pato, palhaço Cod e palhaça Sukita.

Realização: Cortejo Produções e Festival In Solos Tucujus

Parceria: Companhia Tucuju e Coletivo Captta.

Mary Paes

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...