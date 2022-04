MP-AP e Tjap promovem “Oficina de Parentalidade” para pais separados, filhos adolescentes e crian ças

O Ministério Público do Amapá (MP-AP), por meio do Núcleo de Mediação, Conciliação e Práticas Restaurativas (NMCPR) da Promotoria de Justiça de Santana em parceria com o Tribunal de Justiça do Amapá (Tjap), Prefeitura Municipal de Santana e a Secretaria da Mulher de Santana, promoveu nesta sexta-feira (8), a “Oficina de Parentalidade”.

É um programa educacional, preventivo e multidisciplinar, direcionado às famílias que enfrentam conflitos relacionados ao exercício da parentalidade dissociada da conjugalidade, por conta da inexistência ou da ruptura do laço conjugal dos pais, com o intuito de estabilizar a pacificar as suas relações. Incentiva as pessoas a imprimirem à convivência familiar um ambiente colaborativo e não competitivo, estimulando suas capacidades reflexivas e de ação, tornando-as capazes de reconhecer as suas responsabilidades, perceber e corrigir seus erros.

O objetivo é instrumentalizar as famílias a uma efetiva e saudável relação parental, e buscar amenizar alguns impactos decorrentes da separação no relacionamento familiar.



Durante o evento, os pais receberam informações relevantes sobre os efeitos negativos que os conflitos intensos e mal administrados podem afetar a família e dicas para que possam estabelecer uma boa parceria parental.



O público alvo foram famílias encaminhadas pelo Tribunal de Justiça e de demandas atendidas no NMCPR. O MP-AP foi representado pela promotora de Justiça Sílvia Canela e o Tjap pela titular da 1ª Vara Cível da Comarca de Santana e Coordenadora do CEJUSC, juíza Aline Perez, e pelo Município, a chefe de gabinete da Secretaria da Mulher, Kezia Costa, com participação do diretor do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) de Santana, Dyosefer Mateus.



“Sem toda essa parceria não seria possível fazer um trabalho de tanto sucesso, trazendo para as famílias em conflito um efeito muito positivo”. Afirmou Aline Perez.



A participante da oficina, Aldilene Pinheiro, contou sobre a sua experiência neste dia. “É a primeira vez que participo e me renovou, me fez aprender muitas coisas e lidar com situações que eu não conseguia antes. Tenho certeza que saindo daqui vou pôr em prática e aprender mais ainda”, relatou Aldilene.



A coordenadora do NMCPR e promotora de Justiça, Sílvia Canela, falou sobre a importância do evento para a comunidade.



“É muito importante explicar para as pessoas a necessidade de ter maturidade e um bom relacionamento com o ex-parceiro, com a consciência que o fruto desse relacionamento é um filho, e assim possam passar por esse momento com o mínimo de dano possível aos filhos. A oficina vem para trazer as ferramentas para que as pessoas possam lidar com o conflito, trazendo essas informações em diferentes linguagens, uma vez que tem o formato para os pais, o formato para os adolescentes e o formato para as crianças” completou Sílvia Canela.



A oficina foi ministrada no ambiente da Promotoria de Justiça de Santana e teve a duração de 4 horas. Estiveram presentes, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (IAPEN), Secretaria Extraordinária de Políticas para as Mulheres (SEPM), Centro de Atendimento à Mulher e à Família (Camuf), Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Tjap/Cejusc), Centro do Idoso e CRAM.

