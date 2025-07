Artistas amapaenses são destaques das oficinas desta semana na Itinerância Bubuia, em Macapá

Inscrições são gratuitas e estão abertas para atividades formativas com Carla Antunes, Jhimmy Feiches e membros do Coletivo Utopia Negra. Oficinas acontecem nos dias 29, 30 e 31 de julho

A Itinerância Bubuia inicia mais uma semana de atividades no Centro de Educação Profissional em Artes Visuais Cândido Portinari, nesta terça-feira (29). O workshop “Anatomia de uma Misura: uma conversa sobre criação e silêncios”, ministrado por Carla Antunes, convida o público de Macapá (AP) para um mergulho em seus processos, símbolos e modos de existir no mundo, às 15h.

A artista, educadora, gestora cultural e mestre em Artes Visuais vai compartilhar com os visitantes do Centro em Artes Visuais Cândido Portinari sua obra visual, que reúne ilustrações, colagens, vídeos, entre outras linguagens. A atividade é um desdobramento de sua pesquisa, na qual buscou compreender sua produção simbólica, a partir da Teoria do Imaginário, resultando em um momento de escuta sensível e de criação coletiva.

“Admiro muito o projeto da Bienal das Amazônias. Com certeza está sendo um marco para o nosso estado toda essa programação, por tantos dias mobilizando e movimentando toda a cena artística. Estou muito feliz em poder estar vivenciando isso aqui, de ter sido convidada a participar, de poder dar a minha contribuição e aprender com todo mundo nesse momento”, destaca Carla Antunes.

Na quarta-feira (30), o ponto de encontro será a Casa Utopia Negra. Larissa Barros, Ugo Farias e Alícia Miranda, membros do Coletivo Utopia Negra, irão mediar uma roda de conversa inspirados no tema “Bubuia: águas como fonte de imaginações e desejos”. A atividade pretende discutir de forma crítica a realidade amapaense em torno da temática do acesso à água potável e ao saneamento básico, voltando as atenções e os ouvidos para escutar a população mais atingida por esses problemas, a comunidade negra e periférica de Macapá.

“Nosso tema vem como um chamado para que não deixemos as nossas águas perderem sua capacidade de serem fonte de imaginação, e para isso precisamos entender a nossa realidade e achar caminhos coletivos de luta. Participar da Bienal representa isso, a valorização, o reconhecimento e a certeza que podemos chegar em todos os espaços possíveis”, ressalta Alícia Miranda.

Encerrando as atividades do mês de julho, a Itinerância Bubuia recebe o compositor Jhimmy Feiches, na quinta-feira (31). Utilizando suas raízes para explorar as vivências inspiradas pela margem do Rio Amazonas, Jhimmy vai compartilhar o processo de planejamento, execução e concepção de seu primeiro grande trabalho “Dentro d’água a gente não chora”.

Através da oficina, Jhimmy pretende encorajar outros artistas e mostrar as possibilidades de se construir trabalhos através de suas abordagens pessoais.

“Eu espero que o workshop seja um momento de muito aprendizado e enriquecimento artístico para os artistas que pretendem construir narrativas através da música. Para mim, é um sentimento de retorno para a comunidade. Meu trabalho vai servir de objeto para ensinar outras pessoas a construírem outros trabalhos, fazendo uma renovação constante da cultura amapaense”, destaca o artista.

A Itinerância Bubuia em Macapá tem Patrocínio Master de Nubank e Shell, além do apoio do Governo do Estado do Amapá. O Instituto Cultural Vale foi patrocinador máster da primeira edição da Bienal das Amazônias, e apoiador da iniciativa.

A Mostra, em Macapá (AP) pode ser visitada no Centro de Educação em Artes Visuais Cândido Portinari até o dia 8 de agosto, com entrada gratuita. Acompanhe a programação completa no site: www.bienalamazonias.org.br ou no Instagram: @bienalamazonias

SERVIÇO

Workshop “Anatomia de uma Misura: uma conversa sobre criação e silêncios”, com Carla Antunes

Entrada gratuita

Data: 29 de julho de 2025

Hora: 15h

Local: Centro de Educação Profissional em Artes Visuais Cândido Portinari – Rua Rio Purús, nº 260 – Macapá (AP)

Link de inscrição:

https://forms.gle/4BrGk4k5gJ5Tg9RA8

Roda de conversa “Nossos rios estão perdendo suas encantarias: os usos e acessos à água no contexto do racismo ambiental no Amapá”, com Coletivo Utopia Negra

Entrada gratuita

Data: 30 de julho de 2025

Hora: 15h

Local: Casa Utopia Negra – Rua Odilardo Silva, nº 797, Laguinho – Macapá (AP)

Workshop “Construção artística da obra “Dentro d’água a gente não chora”, com Jhimmy Feiches

Entrada gratuita

Data: 31 de julho de 2025

Hora: 15h

Local: Centro de Educação Profissional em Artes Visuais Cândido Portinari – Rua Rio Purús, nº 260 – Macapá (AP)

Link de inscrição:

https://forms.gle/3AsV2kVD5u6MpVxT7

Foto Carla Antunes, por Jesiel Braga;

Foto Jhimmy Feiches, por Eudes Vinicius;

Foto Utopia Negra, por Marlon Vieira.

