Sine Macapá oferta vagas de emprego em 18 áreas para 13 de dezembro; veja lista

Há ainda oportunidade para estágio em nutrição hospitalar e em postos para PcD.



O Sistema Nacional de Emprego no Amapá (Sine-AP) oferta oportunidades de empregos para Macapá. O número de vagas está disponível de acordo com as empresas cadastradas no Sine e são para todos os níveis de escolaridade e experiência.

Na capital, os atendimentos acontecem de 8h às 12h, na Casa do Trabalhador (endereço: Avenida Mendonça Júnior, entre as ruas Paraná e Marcelo Cândia, no bairro Santa Rita).

As oportunidades estão disponíveis apenas para o dia divulgado. Veja as vagas ofertadas de acordo com as solicitações das empresas:

Macapá

auxiliar administrativo

auxiliar de limpeza

ajudante de deposito

churrasqueiro

depiladora

desenvolvedor de sistemas de tecnologia da informação

empregada domestica

motorista de caminhão

operador de caixa

operador de carregadeira

operador de empilhadeira

operador de trator esteira

pedreiro

promotor de vendas

recepcionista secretaria

servente de obras

copeira (vaga para pessoa com deficiência)

estágio para nutrição hospitalar



A vaga de estágio para nutrição hospitalar tem como critérios que o estudante esteja cursando nutrição a partir do 5º semestre e que tenha disponibilidade no horário da manhã.

G1 AP

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado