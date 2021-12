Música da Amazônia é destaque no 1º Auto de Natal da Prefeitura de Macapá

A programação contou com várias apresentações culturais, com o ápice na cantata ‘Vozes do Coração’ formada por servidores municipais.

A música da Amazônia foi destaque na programação especial de Natal da Prefeitura de Macapá, realizada nesta sexta-feira (17), em frente ao Mercado Central. O evento intitulado ‘Auto de Natal: Cantando Esperança’ encerrou com um grande show da artista macapaense Patrícia Bastos, reconhecida por encantar os amapaenses com seu timbre suave e afinação contundente.

A artista trabalha com a versatilidade em diversos estilos, abordando desde a modernidade da Música Popular Brasileira (MPB) ao regionalismo amazônico, através dos gêneros Marabaixo, Jazz, Batuque e Zouk. O repertório trouxe como destaque a canção “Hoje é Natal”, de composição Enrico Di MIcelli e Joãozinho Gomes. A interpretação foi feita ao lado do cantor e compositor Amadeu Cavalcante.

“Fico feliz com a valorização do nosso povo através da cultura amapaense. Este espetáculo além das canções natalinas, trouxe as nossas músicas regionais, de grandes compositores locais”, afirma a cantora.

Atrações Culturais

A abertura do auto de Natal ‘Cantando Esperança’ trouxe a apresentação da Banda de música da Guarda Civil Municipal de Macapá Siney Saboia. A apresentação trouxe a história de um rei, remetendo ao nascimento do menino Jesus. A noite seguiu com a apresentação de um grupo de crianças, mostrando a importância desse momento mágico aos pequenos.

“Foi um ano difícil. Então, proporcionar um momento especial para as famílias é importante. Natal é isso: união, paz e prosperidade”, pontua o prefeito de Macapá, Dr. Furlan.

No campo cultural, o espetáculo da música Tucuju trouxe Deize Pinheiro junto com o maestro Venilton Leal, estimado músico de jazz e bossa nova. A música continuou abrilhantando o evento com a participação da cantora e compositora Oneide Bastos, considerada a rainha da Amazônia.

O grande auto de Natal também trouxe o cantor e compositor Zé Miguel, que atua com a valorização dos ritmos regionais, como o batuque e o marabaixo. O artista interpretou as canções Pérola Azulada e Meu Endereço. Além da voz da cantora Brenda Melo, que trabalha a essência dos tambores do extremo norte.

Espetáculo Auto de Natal

Organizado pela Secretaria Municipal de Mobilização e Participação Popular (Semmopp), o Espetáculo 1º Auto de Natal Macapaense trouxe o brilho das festas de fim de ano, tendo como ápice o Coral Vozes do Coração, formado por servidores municipais. O repertório da cantata incluiu músicas populares e natalinas, conduzida pelo maestro Paulinho Bastos.

O espetáculo trouxe marabaixo com Adelson Preto, com a interpretação “É de Manhã, É de Madrugada (Vaca Malhada)”, fazendo a comunidade dançar ao som das caixas.

Seu Romildo Holanda, 59 anos, fez questão de ir acompanhar a cantata natalina. Ele levou seus dois filhos e a esposa.

“A época do Natal e esse espírito natalino sempre toca os nossos corações. Na verdade, vem reacender o imaginário da gente e nos remete a boas lembranças e precisávamos sentir isso novamente”, comenta o pedagogo.

Empreendedorismo

O vatapá, tacacá, maniçoba e tudo de bom da culinária amazônica não poderiam ficar de fora. Os empreendedores do Mercado Central estavam cercando a frente do local em barracas da Prefeitura, durante as apresentações culturais. Foi o caso da Caroline Oliveira de Almeida, de 30 anos, que aproveitou a oportunidade para aumentar a renda da família.

“Eventos como este são importantes, principalmente para gente que trabalha com o público. Trazer a festa natalina para frente do mercado animou todos os empreendedores, pois será uma complementação na renda que fará diferença”, finaliza a empreendedora.

Aline Paiva

Secretaria Municipal de Comunicação

