Governo do Amapá reúne estudantes selecionadas para o Parlamento Juvenil do Mercosul

O Governo do Estado reúne nesta sexta-feira, 14, as três estudantes selecionadas para a etapa nacional do Parlamento Juvenil do Mercosul (PJM), do Ministério da Educação (MEC). As jovens irão representar o Amapá em Brasília (DF), e terão a oportunidade de propor soluções para os desafios educacionais no Mercosul.

O programa, voltado para alunos do 2º e 3º ano do ensino médio de escolas públicas de todo o país, incentiva o protagonismo juvenil e a participação dos estudantes em debates sobre educação, cidadania e integração regional. O tema desta edição é “A integração regional e as mudanças climáticas”, destacando a importância da educação para enfrentar desafios ambientais e sociais na América do Sul.

Local: Sala de reunião do gabinete da Seed

Data: 14/03/2025 às 9h0

Endereço: Avenida FAB, nº 96, no Centro de Macapá

Agência de Notícias do Amapá

