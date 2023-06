Serasa produz um pequeno guia para usar o cartão de crédito como aliado nas férias

Como a palavra férias costuma estar associada a cartão de crédito, a Serasa preparou um pequeno guia para quem vai aproveitar a pausa de julho, período de recesso escolar que acaba se refletindo também nas escalas de trabalho das famílias.

Diretora de Serasa Crédito, a especialista Amanda Rapouzo lembra que esse período de movimentação na economia, principalmente nos setores de turismo e entretenimento, precisa vir acompanhado de cuidados relacionados a educação financeira. “Antes de tomar crédito para usufruir das férias em família ou ao lado de amigos, sugerimos que o consumidor avalie com atenção os benefícios do cartão e escolha a opção que faça mais sentido com seu orçamento e com seus hábitos de uso”, sugere Amanda.

Para fazer com que o período de descanso e lazer seja o mais aprazível possível, a Serasa preparou cinco dicas sobre o uso do cartão de crédito:

1. Analise as opções e entenda o que você realmente precisa

Para escolher os melhores cartões de crédito é fundamental que o interessado tenha plena consciência de suas necessidades e particularidades como consumidor. Estabeleça, portanto, seu próprio perfil de crédito:

– Entenda quais são os principais gastos: compras parceladas, alimentação, lazer e outros, por exemplo;

– Avalie a periodicidade do uso: quantos cartões utiliza no dia a dia e/ou durante o período de férias;

– Considere também seus desejos pessoais, como a paixão por viagens internacionais ou descontos em passeios culturais.

2. Busque benefícios e programas de recompensa

Com diversas opções disponíveis no mercado, os cartões oferecem diferenciais que se destacam de acordo com as necessidades e vontades dos consumidores. Entre elas, algumas podem fazer a diferença na hora de reservar as férias dos sonhos, como seguro-viagem para proteção ou imprevistos, milhas aéreas, programas de pontos, uso internacional para viagens ao exterior e acesso a salas VIP nos aeroportos.

3. Não se deixe levar pela facilidade de aprovação ou limite alto

Evite o impulso. Antes de fazer o pedido de um cartão de crédito, avalie todos os pontos, como a renda mínima necessária para contratação, tarifas cobradas pelo uso do cartão e benefícios que podem fazer a diferença na rotina. Ao aceitar um cartão com taxas altas só porque foi aprovado ou se empolgar com o limite alto, por exemplo, corre-se o risco de comprometer o orçamento, acarretando problemas financeiros para depois das férias (o que costuma acontecer com muita frequência).

4. Faça o controle da fatura

– Escolha uma boa ferramenta de organização financeira (planilha, caderno, aplicativo de celular ou outra);

– Anote todos os gastos, desde o sorvete na praia até a passagem de avião;

– Mesmo as compras de menor valor importam ao escolher a melhor oportunidade de limite e realizar o pagamento com tranquilidade ao final do mês;

– Respeite o limite do cartão: caso exceda, o consumidor acarretará cobranças adicionais na forma de juros e afetará a sua pontuação de crédito.

– Some os limites entre os membros da família e não deixe que ultrapassem 30% da renda familiar.

5. Priorize cartões zero anuidade

O cartão de crédito sem anuidade oferece a flexibilidade do crédito sem tarifa de manutenção. Além de não ser necessário pagar um valor específico para o gerenciamento do seu cartão, é possível contar com outros benefícios, como o maior controle nas finanças, já que o consumidor paga apenas pelo que utiliza e possíveis juros, caso haja atraso no pagamento.

Serasa oferece cartões para todos os perfis

Com opções de crédito sem anuidade em seu marketplace de Crédito, a Serasa disponibiliza consultas online e gratuitas e que não impactam o seu Serasa Score. “Como o acesso ao crédito é essencial para o dia a dia e para realizações pessoais, a Serasa tem investido em soluções que facilitam essa aquisição na vida dos brasileiros”, comenta Amanda. Confira como solicitar:

· Acesse a plataforma de forma gratuita: entre no site ou no aplicativo da Serasa, disponível no Google Play e na App Store, e informe seu CPF e senha. Se você ainda não tem cadastro, pode fazer na hora.

· Complete seu perfil: ao concluir o login, clique em “atualizar perfil” e preencha com todos os dados solicitados. Isso ajudará você a encontrar as melhores alternativas de crédito.

· Faça uma simulação: escolha o tipo de crédito que você procura e a Serasa buscará ofertas para seu perfil junto às instituições financeiras parceiras. Caso haja ofertas, você pode visualizar as opções e clicar em “detalhes da oferta” para saber mais.

· Escolha a opção desejada e finalize a contratação: após avaliar as ofertas disponíveis, escolha a opção que considerar mais interessante, clique em “solicitar” e aguarde a análise. Em caso de aprovação do crédito, a contratação será finalizada de forma fácil e em poucos minutos. Assim, você pode buscar e comparar online as opções de cartão de crédito sempre que quiser, sem pagar nada por isso.

Sobre a Serasa

Com o propósito de revolucionar o acesso ao crédito no Brasil, a Serasa oferece um ecossistema completo voltado para a melhoria da saúde financeira da população com produtos e serviços digitais. Para mais informações: www.serasa.com.br.

