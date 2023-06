Festival de Cinema da Amazônia – Olhar do Norte encerra as inscrições nesta sexta-feira (16)

Aberto a todo o País, quinta edição aceita filmes de até 25 minutos de duração, em live-action e animação, para todas as categorias

O 5º Festival de Cinema da Amazônia – Olhar do Norte encerra nesta sexta-feira (16), as inscrições para as mostras de filmes. Aberto a todo o País, a quinta edição aceita produções cinematográficas de até 25 minutos de duração, em live-action e animação, para todas as categorias. As inscrições são gratuitas e realizadas exclusivamente de forma on-line, pelo www.festivalolhardonorte.com.

Com novo conceito artístico, o festival amplia a participação da principal mostra competitiva para todos os Estados da Amazônia Legal e, com isso, passa a ser chamada de Mostra Amazônia. Outras três mostras integram a programação, com abertura para filmes de outros estados brasileiros. São elas: Mostra Outros Nortes, uma mostra competitiva voltada para os demais Estados do Brasil ou de filmes comandados por diretores brasileiros; e a Mostra Olhinho, não-competitiva e dedicada a filmes para o público infanto-juvenil. A Mostra Olhar Panorâmico terá sua seleção exclusiva pelos curadores.

A previsão é que a divulgação dos selecionados ocorra na segunda quinzena de julho. “. São aceitos filmes de quaisquer gêneros e cada realizador poderá inscrever quantos filmes quiser”, explica Victor Kaleb, diretor artístico do festival.

O 5º Festival de Cinema da Amazônia – Olhar do Norte é uma realização da Artrupe com apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, do Governo do Estado do Amazonas. O evento conta com parceria do Cine Set e parceria estratégia da IAÍ Produções.

Festival de Cinema da Amazônia – Olhar do Norte será no Teatro Amazonas

Reserve essa data: o 5º Festival de Cinema da Amazônia – Olhar do Norte será realizado de 22 a 25 de agosto, em Manaus (AM). Conforme ocorreu na edição anterior, as principais mostras de 2023 serão exibidas no Teatro Amazonas, além da programação paralela com exibições e atividades de formação, que serão realizadas em outros espaços culturais no Centro de Manaus.

Para o secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, a possibilidade de intercâmbio de experiências entre realizadores do audiovisual de toda a Amazônia é um dos aspectos mais importantes do festival. “Ter o Teatro Amazonas como palco desse rico intercâmbio também é muito gratificante, pois contempla realizadores, com incentivo e reconhecimento, além de fomentar a criação de público”, afirma o secretário.

Pela primeira vez, filmes do Maranhão e Mato Grosso poderão competir na mostra principal. “Até a quarta edição, a principal mostra competitiva era exclusiva para filmes da Região Norte, contudo, neste momento da História em que vivemos, compreendemos que assumir nosso protagonismo amazônico é um fator que nos leva a ser do tamanho do nosso potencial”, declara Diego Bauer, também diretor artístico do festival.

Serviço:

5º Festival de Cinema da Amazônia – Olhar do Norte

Quando: 25 a 27 de junho de 2023

Onde: Teatro Amazonas

Quanto: Gratuito

Inscrições abertas para a mostra de filmes

Encerramento das inscrições: 16 de junho de 2023

Informações: www.festivalolhardonorte.com

