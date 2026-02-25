Juizado da Infância e Juventude de Macapá lança projeto voltado à capacitação de profissionais das Casas de Acolhimento Institucional

O Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP), por meio do Núcleo de Atendimento Psicossocial (NAP) do Juizado da Infância e Juventude – Área Cível e Administrativa, sob a titularidade da juíza Stella Ramos, realiza nesta quarta-feira (25) o lançamento do projeto “Tecendo Vínculos: a Proteção Integral na Transição para a Família Adotiva”. A primeira ação inicia com uma capacitação voltada aos profissionais das Casas de Acolhimento Institucional. A capacitação será realizada na Escola Judicial do Amapá (EJAP), no horário das 8h às 13h, e é direcionada aos profissionais da casa de acolhimento Lar Ciã Katuá, como psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, cuidadores e demais integrantes das equipes técnicas.

A iniciativa tem como objetivo qualificar a atuação das equipes multidisciplinares que atuam nas casas de acolhimento, com o propósito de fortalecer a preparação de crianças e adolescentes para a desinstitucionalização e o estágio de convivência com a família adotiva. O projeto também busca padronizar o fluxo de informações biopsicossociais, a fim de asseguras maior segurança, transparência e efetividade nos processos de adoção.

A titular do Juizado da Infância e Juventude – Área Cível e Administrativa, juíza Stella Ramos, destacou a relevância da capacitação como instrumento de fortalecimento institucional.

Segundo a magistrada, “essa iniciativa fortalece a rede de proteção e qualifica a prestação jurisdicional. Ao investir na capacitação dos profissionais que atuam diretamente nas instituições de acolhimento, promovemos impactos positivos não apenas para as equipes técnicas, mas, sobretudo, para as crianças e adolescentes acolhidos, para os pretendentes à adoção e para o próprio Poder Judiciário, que passa a contar com subsídios técnicos mais consistentes e seguros para a tomada de decisões”.

O evento será estruturado em quatro etapas complementares. A primeira consistirá em um ciclo de palestras, com os seguintes temas: “Lidando com a ‘mochila’ da criança e do adolescente: trauma e acolhimento”, ministrada pela psicóloga da unidade judicial, Danielle Verde; “Para além do afeto: competências e vínculo nos desafios da adoção plural”, com a psicóloga do Juizado da Infância, Juliany Castro; “Onde começa o ser família: compreendendo o estágio de convivência”, apresentada pela estagiária de Psicologia, Glenda Martins; e “A desistência como possibilidade protetiva”, conduzida por Danielle Verde e Juliany Castro.

Na segunda etapa, será realizado o estudo de caso, com a apresentação de situações práticas que exemplificam os fenômenos da desinstitucionalização, a pluralidade familiar, os desafios e descobertas do período de convivência, incluindo o compartilhamento de informações relevantes com os pretendentes à adoção.

A terceira etapa será dedicada às orientações técnicas às equipes, com foco na capacitação dos profissionais para o repasse adequado de informações essenciais aos requerentes, como rotina, saúde, comportamento, sono, intercorrências e educação, além da elaboração do relatório do período de aproximação familiar.

Por fim, a quarta etapa consistirá em um momento de tira-dúvidas e encerramento, o que possibilita aos participantes esclarecer questionamentos e aprofundar a discussão sobre os conteúdos apresentados ao longo da capacitação.

Secretaria de Comunicação do TJAP

Texto: Tácila Silva

Arte: Andrew Punk

Curtir isso: Curtir Carregando...