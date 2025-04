Governador Clécio Luís apresenta Parque Tecnológico do Amapá a uma das principais lideranças femininas em inovação na América Latina

Pesquisadora, mentora e investidora de startups, Lindalia Sofia Junqueira, foi a primeira mulher brasileira a ser contratada para atuar na NASA, e veio conhecer o local que será referência para empresas criativas, instituições de ensino e pesquisa.

O governador do Amapá, Clécio Luís, apresentou nesta terça-feira, 15, o projeto do Parque Tecnológico do Amapá, em Macapá, para Lindalia Sofia Junqueira, referência nacional e internacional em inovação e na “Economia Azul”. A pesquisadora, escritora, mentora e investidora de startups foi a primeira mulher brasileira a ser habilitada para atuar na NASA, agência espacial norte-americana mais reconhecida e prestigiada do mundo.

O encontro busca promover a troca de experiências e ampliar as conexões do Amapá com os principais ecossistemas de inovação e infraestrutura do país, além de projetar nacionalmente o Parque, inicialmente conhecido como Hub de Inovação, como um espaço estratégico para atração de investimentos e desenvolvimento de soluções tecnológicas.

“Lindalia tem muita coisa para acrescentar para gente, veio conhecer essa experiência que daqui a alguns meses vai virar uma das maiores referências de inovação do Brasil. Ela pode nos ajudar muito nessa economia que envolve tecnologia, inovação, meio ambiente, e uma série de coisas que vem para acrescentar naquilo que nós estamos pensando para o Amapá ser um grande celeiro de startups”, destacou o governador Clécio Luís.

Reconhecida por instituições como Abstartups, Bloomberg, Época Negócios e “Top 20 Women in Tech Brasil”, Lindalia é uma das principais lideranças femininas em inovação na América Latina. Com um currículo robusto na área, ela destacou a importância de unir tecnologia, inovação e cultura, promovendo envolvimento econômico em espaços como o Parque Tecnológico do Amapá.

“Estou até emocionada e tremendo. Quando a gente vê uma obra como essa, integrando sociedade, startups, academia e governo, entende o quanto o Brasil e o Amapá têm potencial para exportar biotecnologia e bluetech, feita por startups da economia azul que utilizam recursos do ambiente marinho”, enfatizou Lindalia.

O local dará suporte a empresas de base tecnológica e será um ambiente voltado à inovação e à geração de novos negócios. O espaço também será um polo de fortalecimento para startups, empresas criativas, instituições de ensino e pesquisa.

“Nesse sentido, nós já captamos instituições ligadas à Suframa, o Comitê de Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento da Amazônia, que trarão recursos e projetos novos para transformar a inovação tecnológica em desenvolvimento para o Amapá”, ressaltou o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Edivan Andrade.

Também participaram da visita Flávio Cury Barboza, especialista em infraestrutura urbana com atuação no Rio de Janeiro, e Pablo Costa Sarmento, executivo com mais de 18 anos de experiência em investimentos de impacto social, sustentabilidade e inovação.

Parque Tecnológico do Amapá

Idealizado inicialmente como um Hub de Inovação, o Parque Tecnológico está sendo implantado no prédio do antigo Macapá Hotel, no Centro da capital. A iniciativa integra o Plano de Governo e atribui uma nova função social ao imóvel histórico. As obras são conduzidas pela Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinf) e seguem em ritmo acelerado, com previsão de conclusão para o segundo semestre de 2025.

Agência de Notícias do Amapá

