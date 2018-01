O satélite secreto do governo dos EUA lançado pela SpaceX se perdeu?

Em meio a rumores e mistério, cresce a suspeita de que algo deu errado com a missão Zuma

Na noite deste domingo (7), às 23h no horário de Brasília, a SpaceX lançou mais um Falcon 9 a partir da Base da Força Aérea de Cabo Canaveral, na Flórida. Todos os sinais indicavam o sucesso da operação— até mesmo o primeiro estágio do foguete foi recuperado após pousar em uma área próxima. Mas, nos últimos dias, as suspeitas de que a missão fracassou têm ganhado mais respaldo.

Fontes anônimas do governo dos Estados Unidos confirmaram em reportagens do The Wall Street Journal e da Bloomberg que o satélite espião secreto Zuma, com custo estimado em bilhões de dólares, não entrou em órbita e pegou fogo na atmosfera. A SpaceX nega qualquer incidente que implique em mau funcionamento do Falcon 9, afirmando que o veículo se comportou corretamente na noite de domingo.

“Se nós ou outros descobrirmos o contrário, vamos reportar imediatamente”, disse em nota Gwynne Shotwell, diretora de operações e presidente da empresa.

