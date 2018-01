Candidatos são convocados para nova etapa do concurso dos Correios

Nesta quarta-feira (10), os candidatos classificados na prova objetiva – que se autodeclararam negros – foram convocados para o procedimento de verificação de veracidade da declaração. O concurso público é para provimento de vagas e formação de cadastro reserva em cargos das áreas de medicina e segurança do trabalho.

O procedimento de avaliação está previsto no item 7 do edital de abertura nº 001/2017. A etapa será realizada nos dias 18 e 19 de janeiro de 2018 nas dependências dos Correios, em todas as cidades com vagas previstas para a seleção pública. Concluída esta etapa, será homologado o resultado final do certame.

Outras informações poderão ser obtidas no site dos Correios e no site da organizadora do concurso.

Ascom Correios