Arena de shows da 53ª Expofeira do Amapá possuem área exclusiva para Pessoas com Deficiência

Espaço fica na entrada da arquibancada da Arena Rio Amazonas, no Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá.

Por Wallace Fonseca

Crédito: Marcelle Corrêa/GEA

A Arena Rio Amazonas, no Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá, conta com uma estrutura exclusiva para Pessoas com Deficiência durante a 53ª Expofeira do Amapá. Com proteção, cobertura e área plana, cadeirantes podem assistir aos shows nacionais com um espaço amplo de visão.

Além disso, os pavilhões de negócios, praças de alimentação e demais áreas do parque possuem caminhos com acessibilidade para promover a inclusão de todos os empreendedores e visitantes, como o aposentado e cadeirante Ambrósio Machado, de 68 anos, que conseguiu visitar todos os espaços que queria com seu filho Magno.

“Consigo me locomover bem, é o que eu esperava, posso visitar todos os espaços. Desde a rodovia está muito bom, tem vaga para cadeirantes no estacionamento, as ruas estão bem asfaltadas e no show tem a área para cadeirantes”, afirma o aposentado Ambrósio Machado, de 68 a nos, do bairro Perpétuo Socorro.

O consultor ambiental Ayrton Ferreira, de 37 anos, também é cadeirante e está entre o público que veio visitar a maior feira de negócios da Amazônia. Ele conta que veio aproveitar as oportunidades da 53ª Expofeira com sua mãe, a aposentada Iara Sanches Ferreira, recém-chegada no Amapá, vinda do estado de Pernambuco.

“Estive aqui ano passado e nesta edição a gente percebe o quanto a Expofeira cresceu. Vim para curtir o lazer com a família e aproveitar as oportunidades que o evento oferece. Vou fazer dois cursos na área ambiental e minha mãe vai fazer curso de apicultura para c riação de abelhas. Não dá para vir sem aproveitar”, declarou o visitante.

Durante os 11 dias de evento, visitantes e empreendedores que utilizam cadeira de rodas podem transitar no espaço sem dificuldades durante sua chegada, estadia e saída, como o empreendedor autônomo Adriano Souza, que vende bombons nas ruas dentro do Parque de Exposições.

“Estou conseguindo fazer a venda dos meus bombons com facilidade porque eu consigo andar com a minha cadeira por todo o parque. Eu vim outras vezes e é a primeira vez que não sinto essa dificuldade”, finalizou Souza.

Ela voltou e cresceu!

Com uma estrutura maior e a presença de mais empreendedores, a 53ª Expofeira do Amapá se consolida como a maior feira de negócios da Amazônia. Para os 11 dias de evento, foram montados palcos, pavilhões, arenas, praças de alimentação, parque de diversão e espaços agrícolas e rurais.

Com foco no desenvolvimento econômico com sustentabilidade ambiental, a área total passou de 181,5 mil metros quadrados para 231 mil. A participação de empreendedores individuais e microempreendedores foi ampliada de 521 para 700. Além disso, 532 empresas vão disponibilizar produtos e serviços ao público.

A 53ª Expofeira conta com a parceria do Ministério do Turismo, dos senadores Davi Alcolumbre e Randolfe Rodrigues, Assembleia Legislativa do Amapá (Alap), Serviço Social do Comércio (Sesc), CEA Equatorial, distribuidora Caribeña e da Associação dos Municípios do Amapá.

Agência de Notícias do Amapá

