Projeto Afro Mulher qualifica mulheres com cursos profissionalizantes na zona norte de Macapá

Maquiagem, trancista, corte e costura, serigrafia afro e biojoias são os cursos ofertados para mulheres negras (pretas e pardas) do Macapaba.

O projeto Afro Mulher é construindo pensando na necessidade que as mulheres têm quando vão em busca de cursos, e nesta edição, cada turma tem um espaço dedicado para os filhos, lá as crianças pintam, rabiscam, brincam, tudo pensado nas mães que não tem com quem deixar seus filhos e os levam consigo para as aulas.



No início do mês de novembro começou a primeira edição do projeto Afro Mulher, desta vez, estão sendo atendidas mulheres negras (pretas e pardas) moradoras do conjunto habitacional Macapaba, localizado na zona norte de Macapá.



Os 5 cursos profissionalizantes estão acontecendo na escola Professor Antônio Munhoz, são eles:



Maquiagem: Neste curso as alunas são preparadas para todos os tipos de atendimentos com postura no atender e o cuidando com todos os tipos de pele, tudo que é preciso para uma bela maquiagem para todas as ocasiões e o cuidado com o futuro negócio, sempre pensando em deixar um diferencial para cada cliente.



Trancista: Foi ensinado diversas técnicas de trançado, com ou sem fibras, além da utilização de acessórios, Jumbo, dentre outros elementos, também aprendem a precificar cada trabalho e administrar os lucros.



Corte e Costura: Aqui as alunas começaram com atividades de coordenação motora, conhecendo os materiais, a máquina, como colocar a linha, fazer e desfazer a costura sem danificar o tecido, em seguida irão confeccionar 6 peças de roupas.



Serigrafia Afro: Neste curso o professor está ensinando as alunas desde a teoria da serigrafia, explicando a origem do nome e a gramatura dos fios até a confecção das próprias telas que serão usadas para a pintura nos tecidos.



Biojoias: As alunas deste curso irão aprender a usar materiais que seriam descartados e transformá-los em belíssimas joias com diversas técnicas que usarão desde retalhos de roupas, fibras, sementes, cascas de coco, madeira e muitas outras matérias primas.



Cada turma tem aproximadamente 20 mulheres, todas com diferentes histórias mais com um mesmo objetivo, melhorar de vida. O projeto tem como objetivo promover o resgate financeiro e a autoestima das mulheres negras, com estratégias de negócios que respeitam a realidade de cada uma.



Nesta edição o projeto Afro Mulher está acontecendo em parceria com o Governo do Amapá, através da Fundação Marabaixo, além do Mercadão dos Medicamentos, Brasil Medicamentos, SEBRAE e Zwanga.

