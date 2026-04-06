terça-feira, abril 7, 2026
Últimos:

AMAZÔNIA BRASIL RÁDIO WEB

Cultura & informação da Amazônia para todo o planeta desde 11 de novembro de 2000

AmapáEconomiaTurismo

Itaubal avança no planejamento estratégico com consultorias para desenvolvimento econômico e turismo

Livia Almeida

Prefeitura e Sebrae unem esforços para estruturar crescimento sustentável, atrair investimentos e fortalecer o potencial turístico do município

Denyse Quintas
De Itaubal/AP

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), o prefeito Jaisom Picanço e secretários municipais estiveram reunidos na Prefeitura Municipal de Itaubal, nesta segunda (6), das 8h às 12h, para discutir a elaboração do Plano de Desenvolvimento Econômico e do Plano Municipal de Turismo. A iniciativa conta com a coordenação da gestora do Projeto Cidade Empreendedora do Sebrae, Vanusa Collares, acompanhada pelos consultores Cálidon Costa, Doutor em Turismo, e Jacks Andrade, Mestre em Desenvolvimento Regional.

O encontro, realizado na sede da Prefeitura Municipal de Itaubal, reuniu representantes das secretarias de Governo, Obras, Educação, Administração, Meio Ambiente e Turismo, com o objetivo de alinhar estratégias para impulsionar o desenvolvimento do município em diferentes frentes.

De acordo com a gestora do Projeto Cidade Empreendedora, Vanusa Collares, as consultorias contemplam dois planejamentos distintos, porém complementares. “As consultorias de Plano de Desenvolvimento Econômico e de Plano Municipal de Turismo foram duas demandas importantes. O Plano Municipal de Turismo foi solicitado pela própria Prefeitura, enquanto o Plano de Desenvolvimento Econômico integra as ações do nosso programa”, explicou Vanusa Collares.

Vanusa destacou ainda que a escolha de Itaubal para receber o Plano de Desenvolvimento Econômico levou em consideração a proximidade com Macapá e o engajamento do município nas ações do Sebrae. “Itaubal é um município participativo e estratégico, o que reforça a importância de investir em planejamento para seu crescimento”, acrescentou.

O Plano de Desenvolvimento Econômico, desenvolvido dentro do Projeto Cidade Empreendedora do Sebrae, tem como objetivo promover o crescimento sustentável, gerar emprego e renda, atrair investimentos e fomentar o empreendedorismo local. A proposta busca criar um ambiente mais favorável para negócios e melhorar a qualidade de vida da população.

Já o Plano Municipal de Turismo visa estruturar e desenvolver o setor turístico de forma sustentável, identificando potencialidades locais e propondo ações para criação de infraestrutura adequada. A iniciativa, demandada pela gestão municipal, poderá ser implementada ainda durante o atual mandato, fortalecendo o turismo como vetor econômico.

Com a elaboração dos dois planos, Itaubal dá um passo importante rumo ao planejamento estratégico, consolidando bases para um desenvolvimento integrado e sustentável.

Serviço:
Sebrae no Amapá

Você pode gostar também

PF combate esquema de falsificação de diplomas no Amapá

Chico Terra

Mestrado em Estudos de Fronteira prorroga inscrições

Livia Almeida

SENAI Amapá oferta 180 vagas de cursos gratuitos para Macapá, Santana e Vale do Jari

Chico Terra

O que você pensa sobre este artigo?

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.