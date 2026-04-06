Itaubal avança no planejamento estratégico com consultorias para desenvolvimento econômico e turismo

Prefeitura e Sebrae unem esforços para estruturar crescimento sustentável, atrair investimentos e fortalecer o potencial turístico do município

Denyse Quintas

De Itaubal/AP

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), o prefeito Jaisom Picanço e secretários municipais estiveram reunidos na Prefeitura Municipal de Itaubal, nesta segunda (6), das 8h às 12h, para discutir a elaboração do Plano de Desenvolvimento Econômico e do Plano Municipal de Turismo. A iniciativa conta com a coordenação da gestora do Projeto Cidade Empreendedora do Sebrae, Vanusa Collares, acompanhada pelos consultores Cálidon Costa, Doutor em Turismo, e Jacks Andrade, Mestre em Desenvolvimento Regional.

O encontro, realizado na sede da Prefeitura Municipal de Itaubal, reuniu representantes das secretarias de Governo, Obras, Educação, Administração, Meio Ambiente e Turismo, com o objetivo de alinhar estratégias para impulsionar o desenvolvimento do município em diferentes frentes.

De acordo com a gestora do Projeto Cidade Empreendedora, Vanusa Collares, as consultorias contemplam dois planejamentos distintos, porém complementares. “As consultorias de Plano de Desenvolvimento Econômico e de Plano Municipal de Turismo foram duas demandas importantes. O Plano Municipal de Turismo foi solicitado pela própria Prefeitura, enquanto o Plano de Desenvolvimento Econômico integra as ações do nosso programa”, explicou Vanusa Collares.

Vanusa destacou ainda que a escolha de Itaubal para receber o Plano de Desenvolvimento Econômico levou em consideração a proximidade com Macapá e o engajamento do município nas ações do Sebrae. “Itaubal é um município participativo e estratégico, o que reforça a importância de investir em planejamento para seu crescimento”, acrescentou.

O Plano de Desenvolvimento Econômico, desenvolvido dentro do Projeto Cidade Empreendedora do Sebrae, tem como objetivo promover o crescimento sustentável, gerar emprego e renda, atrair investimentos e fomentar o empreendedorismo local. A proposta busca criar um ambiente mais favorável para negócios e melhorar a qualidade de vida da população.

Já o Plano Municipal de Turismo visa estruturar e desenvolver o setor turístico de forma sustentável, identificando potencialidades locais e propondo ações para criação de infraestrutura adequada. A iniciativa, demandada pela gestão municipal, poderá ser implementada ainda durante o atual mandato, fortalecendo o turismo como vetor econômico.

Com a elaboração dos dois planos, Itaubal dá um passo importante rumo ao planejamento estratégico, consolidando bases para um desenvolvimento integrado e sustentável.

Serviço:

Sebrae no Amapá

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