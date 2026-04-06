FAS abre seleção para atuação em projetos socioambientais na região amazônica

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) está com vagas abertas para profissionais que desejam atuar em iniciativas de conservação ambiental, geração de renda e fortalecimento de comunidades tradicionais do Amazonas, Pará e Mato Grosso. Os prazos de inscrição variam entre os dias 6 e 15 de abril, com a lista completa de vagas disponível em: https://fas-amazonia.factorialhr.com/.

As atividades são para áreas como empreendedorismo, geoprocessamento, bioeconomia, gestão de projetos e atividades administrativas. A duração dos contratos, o local de atuação e a carga horária variam conforme cada Termo de Referência (TDR).

Conforme explica Valcléia Lima, superintendente-geral adjunta da organização, o objetivo é fortalecer o impacto das ações desenvolvidas no território. “Essas oportunidades são um convite para pessoas que desejam atuar diretamente na conservação da Amazônia, contribuindo com soluções que fortalecem as comunidades e valorizam quem vive e protege a floresta”, afirma.

Oportunidades em Manaus e interior do Amazonas

Na cidade de Manaus (AM), a FAS está com oportunidades para analista de projetos, analista de empreendedorismo, assistente de empreendedorismo, assistente de geoprocessamento, assessor técnico ambiental, consultor em bioeconomia e governança ambiental e consultor em atividades administrativo-financeiras/controladoria. Os prazos de inscrição variam entre os dias 6 e 15 de abril, com encerramento às 9h (horário local).

Já no interior do Amazonas, no município de Beruri (a 173 quilômetros da capital) há oportunidades para consultores nas áreas de apoio técnico em documentação, execução de eventos culturais e liderança jovem. As candidaturas vão até às 9h do dia 10 de abril.

Em Maraã (cidade a 634 quilômetros de distância de Manaus), a vaga é para profissional da área de Serviço Social. Os interessados podem se candidatar até às 9h do dia 15 de abril.

Outros estados

A FAS também está com oportunidades em outras regiões. Em Almeirim (PA), há contratação de empresa especializada para elaboração do projeto executivo e implantação da Trilha do Santuário das Árvores Gigantes, com prazo até o dia 7 de abril.

Em Cuiabá (MT), há vaga para técnico de monitoramento de projetos e assessor técnico pleno, com inscrições até os dias 10 e 15 de abril, respectivamente, às 9h (horário de Manaus).

Sobre a FAS

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia. Sua missão é contribuir para a conservação do bioma, para a melhoria da qualidade de vida das populações da Amazônia e para a valorização da floresta em pé e de sua biodiversidade.

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