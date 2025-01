Carnaval 2025: confira dias e horários que as escolas de samba se apresentarão no Sambódromo de Macapá

Ao todo, 10 agremiações irão encantar a Avenida Ivaldo Veras nos dias 28 de fevereiro e 1º de março, a partir das 21h.

Nos dias 28 de fevereiro e 1º de março, o Sambódromo de Macapá, na Avenida Ivaldo Veras, será palco dos desfiles das agremiações carnavalescas. O Governo do Amapá realizou o repasse de R$ 7,5 milhões à Liga Independente das Escolas de Samba do Amapá (Liesap), responsável pelas datas, seleção dos jurados e a organização até o dia da apuração, no dia 5 de março.

A festa começa às 21h, e promete cultura, emoção e espetáculo. Em cada noite, se apresentam duas escolas do Grupo de Acesso e três do Especial. A ordem é definida pela colocação da Carnaval 2024, com as mais bem posicionadas desfilando no final da noite.

Conheça as escolas de samba e confira as datas e os horários das apresentações:

Sexta-feira, 28 de fevereiro

21h às 22h: Associação Cultural Embaixada de Samba Cidade de Macapá (Grupo de Acesso);

22h35 às 23h55: Associação Recreativa Império de Samba Solidariedade (Grupo de Acesso);

00h10 à 1h30: Escola de Samba Mocidade Independente Império da Zona Norte (Grupo Especial);

1h45 às 3h05: Grêmio Recreativo Escola de Samba Piratas Estilizados (Grupo Especial);

3h20 às 4h40: Associação Recreativa Escola de Samba Império do Povo (Grupo Especial).

Sábado, 1º de março

21h às 22h20: Grêmio Recreativo Escola de Samba Emissários da Cegonha (Grupo de Acesso);

22h35 às 23h55: Grêmio Recreativo Cultural Academia de Samba Unidos do Buritizal (Grupo de Acesso);

00h10 à 1h30: Associação Universidade de Samba Boêmios do Laguinho (Grupo Especial);

1h45 às 3h05: Grêmio Recreativo Escola de Samba Maracatu da Favela (Grupo Especial);

3h20 às 4h40: Associação Recreativa e Cultural Piratas da Batucada (Grupo Especial).

Tempo de desfile e intervalos

Cada agremiação terá o mínimo de 50 e o máximo de 80 minutos para apresentar seu espetáculo na Avenida Ivaldo Veras, conforme o regulamento aprovado pelas escolas de samba. Aqueles que não cumprirem o tempo mínimo serão desclassificados, e haverá um intervalo de 15 minutos entre cada apresentação, garantindo organização e fluidez do espetáculo.

Apoio ao Carnaval 2025

O Governo do Estado do Amapá demonstrou seu compromisso com a cultura popular e o fortalecimento das tradições carnavalescas ao repassar R$ 7,5 milhões para o Desfile das Escolas de Samba do Amapá do Carnaval de 2025. O valor foi articulado pelo senador Davi Alcolumbre.

O repasse foi feito em uma única parcela diretamente à Liesap, com os valores divididos entre as escolas do Grupo de Acesso e Especial. Confira a divisão:

Liesap: R$ 840 mil;

Grupo Especial (6 escolas): R$ 640.640,00 por agremiação;

Grupo de Acesso (4 escolas): R$ 579.040,00 por agremiação;

Total: R$ 7,5 milhões.

Agência de Notícias do Amap

