Carnaval 2025: Emissários da Cegonha abre segundo dia de desfiles com ‘Senhor de Si’ enaltecendo a força da superação

A escola de samba vai se apresentar no dia 1º de março, no Sambódromo de Macapá, destacando a coragem e determinação que há em cada pessoa.

A “Emissários da Cegonha” é a sexta escola de samba que o Governo do Estado destaca no especial sobre os enredos que as 10 agremiações vão apresentar no Carnaval 2025 do Amapá. A escola será a primeira a desfilar, das 21h às 22h20, no segundo dia de apresentações, em 1º de março, na avenida do samba, Ivaldo Veras, no Sambódromo de Macapá.

Emissários da Cegonha e o enredo: “Senhor de Si”

Este ano, a Grêmio Recreativo Escola de Samba Emissários da Cegonha, que ostenta como cores principais o azul e o vermelho, disputa o título do Grupo de Acesso, apresentando o enredo: “Senhor de Si”, uma narrativa que celebra o protagonismo individual, a superação de desafios e a determinação de construir a própria história.

Agremiação carnavalesca tem como cores oficias o azul e o vermelho. Foto: Nayana Magalhães/Secom

Para a presidente Eliana Maura, o enredo reflete a essência da agremiação. “O enredo ‘Senhor de Si’ é mais do que um tema, é um manifesto sobre a força de acreditar em si mesmo, de transformar desafios em vitórias e de ser protagonista da própria trajetória. A Emissários da Cegonha é, desde sua criação, o reflexo dessa coragem. Estamos prontos para levar à avenida um desfile emocionante, que vai marcar o coração de todos”, explicou.

Outros carnavais

A história da Emissários da Cegonha teve início no bloco carnavalesco “Coqueiro Verde”, criado no bairro Trem, na Zona Sul de Macapá. Os foliões brincavam próximos ao lago onde hoje se encontra a Praça Floriano Peixoto. Em janeiro de 1973, os carnavalescos Luiz Amanajás da Silva, Nilton Cezar Teixeira Cardoso e Washington Fernando de Lima Ferreira transformaram a brincadeira em coisa séria, fundando o Grêmio Recreativo Escola de Samba Emissários da Cegonha.

A escola já conquistou cinco títulos do Grupo de Acesso. Foto: Nayana Magalhães/Secom

Dois anos depois, em 1975, a escola passou a competir oficialmente no carnaval de rua de Macapá, conquistando rapidamente a aceitação popular. Ao longo dos anos, a agremiação acumulou títulos importantes, como os de: 1992, 1994, 1998, 2000 e 2020, no Grupo de Acesso, este último marcado pelo desfile histórico realizado na Rua Victa Mota Dias, em frente ao Estádio Zerão, devido à falta de condições estruturais do Sambódromo.

No Carnaval de 2023, a escola abriu os desfiles do Grupo Especial com o enredo “O Novo Nasce a Cada Amanhecer, o que Hoje é Impossível, Amanhã Poderá Não Ser”. Em 2024, no Grupo de Acesso, emocionou o público com “Vozes”, uma narrativa sobre a resistência de quem foi silenciado ao longo do tempo.

Emissários da Cegonha vai em busca do título para voltar ao Grupo Especial em 2026. Foto: Nayana Magalhães/Secom

Samba de enredo 2025

“Senhor de Si”

Compositores: Wilson Cardoso e Marquinhos Inova

Intérprete: Helinho Moreno

OUÇA E CANTE

Emissariou

Emissariou

Teus filhos caminham contigo

E carregam consigo um infindável amor

Emissariou

Nasceu um sonho com ousadia de meninos

Que pelas mãos do destino

Este anseio se eternizou

Gênios, magos, natos filhos do samba

Na irreverência foram bambas

História enraizada na memória

Que a senhora mãe abençoou

Fizeram tambor de madeira

Marcavam firme o compasso

Enquanto a água na fogueira

Chamava o corante pra ferver

Já tingida a sarrapilha

O sarongue estava fácil

Esticavam a pele de cobra

Porque o couro ia comer

Senhor conduz a nossa trajetória

Dai luz aos que marcaram a nossa história

Emissariando nosso chão

Nos guie,

E adeus comparação “meu bem”

Não somos mais ou muito menos que ninguém

A nossa força vem do nosso pavilhão

Sou emissário que batalha e não se abala,

Vai à luta e não se cala

Assim vivi e hoje vivo o que aprendi

Minha nação tem o céu como limite

Não cutuque, acredite

Porque sou “Senhor de si”

Resiliente sempre sigo a conquistar

E pra abrir caminhos carrego meu patuá

Carnaval 2025

O Governo do Amapá repassou R$ 7,5 milhões para fomentar o Desfile das Escolas de Samba no Carnaval 2025, reforçando o compromisso com a valorização da cultura popular e o fortalecimento das tradições carnavalescas. O investimento, fruto de emenda articulada pelo senador Davi Alcolumbre, foi destinado à Liga Independente das Escolas de Samba do Amapá (Liesap), que distribuiu o recurso para as 10 agremiações, divididas nos Grupos Especial e de Acesso.

Confira a ordem e horário dos desfiles:

Sexta-feira, 28 de fevereiro

Embaixada de Samba – 21h

Solidariedade – 22h35

Império da Zona Norte – 0h10

Piratas Estilizados – 1h45

Império do Povo – 3h20

Sábado, 1º de março

Emissários da Cegonha – 21h

Unidos do Buritizal – 22h35

Boêmios do Laguinho – 0h10

Maracatu da Favela – 1h45

Piratas da Batucada – 3h20

Especial enredos

– Embaixada de Samba Cidade de Macapá abre os desfiles exaltando as tradicionais feiras populares

– Solidariedade vai apresentar o enredo ‘Do Universo de Olorum, Rei Oxaguiã – o Senhor da Renovação Constante’

– Império da Zona Norte vai para avenida com ‘Isaac e sua Alegria: um conto de amor na passarela da folia’

– Piratas Estilizados exalta o fruto da cultura do Amapá com ‘Da lenda de Iaça ao sabor açaí que conquistou o mundo’

– Campeã em 2024, Império do Povo aborda o grafismo indígena em ‘Kusiwa – O Caminho Desenhado Sobre a Pele’

Foto de capa: Nayana Magalhães/Secom

Agência de Notícias do Amapá

