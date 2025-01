Carnaval 2025: Piratas Estilizados exalta o fruto da cultura do Amapá com ‘Da lenda de Iaça ao sabor açaí que conquistou o mundo’

Com enredo sobre o açaí, símbolo da alimentação na Amazônia, a escola será a 4ª agremiação no desfile do dia 28 de fevereiro, no Sambódromo de Macapá.

O Governo do Amapá, dando continuidade a série especial sobre os enredos das escolas de samba que vão desfilar nos dias 28 de fevereiro e 1º de março, apresenta o tema de Piratas Estilizados para o Carnaval 2025. A agremiação carnavalesca será a quarta a passar na avenida do samba Ivaldo Veras, no primeiro dia de desfiles, das 1h45 às 3h05, no Sambódromo de Macapá.

Piratas Estilizados e o enredo: “Da lenda de Iaça ao sabor açaí que conquistou o mundo”

Este ano, a escola de samba que surgiu no tradicional bairro Laguinho, na capital, traz o enredo: “Da lenda de Iaça ao sabor açaí que conquistou o mundo” e promete encantar o público ao narrar a origem e a trajetória do fruto amazônico que se tornou símbolo da identidade cultural e gastronômica da região.

A escola de samba apresenta como símbolo o menino pirata e tem como cores oficias o alaranjado, verde e preto. Foto: Jorge Junior/GEA

“Piratas Estilizados traz para a avenida do samba a exaltação de um dos frutos mais apreciados e rentáveis da nossa Região Amazônica, o açaí. Vamos apresentar desde a origem lendária do nome até sua expansão para outros países, não apenas como alimento, mas também como um produto com grande potencial para o desenvolvimento econômico e sustentável. Contar essa história é promover o conhecimento, por meio da cultura popular, para valorização da nossa biodiversidade com respeito aos saberes das comunidades tradicionais”, destacou a presidente Rebeca Lima.

Outros Carnavais

Fundada em 5 de janeiro de 1974, no bairro Laguinho, a Grêmio Recreativo Escola de Samba Piratas Estilizados nasceu como bloco carnavalesco e rapidamente conquistou o coração dos foliões. Em seus primeiros anos, a agremiação sagrou-se campeã de todos os desfiles de blocos até 1979. Em 1980, ingressou no Segundo Grupo das escolas de samba, onde brilhou com sete títulos conquistados em oito anos.

No Grupo Especial, a agremiação alcançou o título em 1996, com o inesquecível enredo: “Risos e Lágrimas no Palco da Ilusão”, que marcou o último Carnaval na Avenida FAB. Em 2024, Piratas Estilizados celebrou 50 anos de história com o enredo “Energia que conduz a paixão alaranjada”, emocionando o público ao resgatar sua trajetória de lutas e conquistas.

Agremiação completou 51 anos de tradição e história em 2025. Foto: Jorge Junior/GEA

Samba de enredo 2025

“Da lenda de Iaça ao sabor açaí que conquistou o mundo”

Presidente: Rebeca Lima

Composição: Davison, Antonio Neto e Ailson Picanço

OUÇA E CANTE AQUI

Com a força de Oxóssi e sangue Tupi

Tem açaí, tem açaí!

“ALARANJADO” é o meu DNA

A orquestra faz o coração pulsar

Ê, de onde vem esse sabor?

Que semeia a esperança, seduz com sua cor

Ê, de onde vem esse sabor?

Vou contar uma história que um caboclo me contou

Em uma Aldeia lá nas terras do Pará

A fome aperreia, tempos ruins

Cabaça seca, o Cacique foi mandar:

Sacrificar as cunhatãs e curumins

Mal sabia que sua filha teria uma menina

Iaça chorou, chorou, na despedida

Olhou pro céu, rogou clemência a Tupã

E do seu pranto nasce a fruta “guardiã”

A fartura que a tribo alimentou

Um “sabor marajoara” na Amazônia se espalhou

O dom de ser muito a quem não tem nada

“A mais querida”, riqueza da mata

Poema nos versos de Nilson e João

A força de um povo no sol da manhã

Subindo a “Rampa” pra ganhar o pão

Cada paneiro leva um afã

Amassadeira, vê do fino ou do grosso de primeira

Sobre a mesa tem farinha e tamuatá

Barriga cheia, uma rede pra deitar… Quem quer provar?

E pelo mundo afora, com banana e granola

A “Super Fruta” é a nova sensação

Era só “nosso”, agora é exportação

Carnaval 2025

O Governo do Amapá repassou R$ 7,5 milhões para fomentar o Desfile das Escolas de Samba no Carnaval 2025, reforçando o compromisso com a valorização da cultura popular e o fortalecimento das tradições carnavalescas. O investimento, fruto de emenda articulada pelo senador Davi Alcolumbre, foi destinado à Liga Independente das Escolas de Samba do Amapá (Liesap), que distribuiu o recurso para as 10 agremiações, divididas nos Grupos Especial e de Acesso.

Confira a ordem e horário dos desfiles:

Sexta-feira, 28 de fevereiro

Embaixada de Samba – 21h

Solidariedade – 22h35

Império da Zona Norte – 0h10

Piratas Estilizados – 1h45

Império do Povo – 3h20

Sábado, 1º de março

Emissários da Cegonha – 21h

Unidos do Buritizal – 22h35

Boêmios do Laguinho – 0h10

Maracatu da Favela – 1h45

Piratas da Batucada – 3h20

Especial enredos

– Embaixada de Samba Cidade de Macapá abre os desfiles exaltando as tradicionais feiras populares

– Solidariedade vai apresentar o enredo ‘Do Universo de Olorum, Rei Oxaguiã – o Senhor da Renovação Constante’

– Império da Zona Norte vai para avenida com ‘Isaac e sua Alegria: um conto de amor na passarela da folia’

Foto de capa: Jorge Junior/GEA



Agência de Notícias do Amapá

