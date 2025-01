I Encontro de Pessoas Trans, Travestis e Não-Binárias celebra a visibilidade e conscientização no Amapá

O evento ocorre de 28 a 31 de janeiro e faz parte da programação que celebra o Dia Nacional da Visibilidade Trans.

Em celebração ao Dia Nacional da Visibilidade Trans, comemorado em 29 de janeiro, o Governo do Estado realiza o I Encontro de pessoas Trans, Travestis e Não-Binárias do Amapá. A programação acontece no período de 28 a 31 de janeiro, com diversas atividades no Cine Territorial da Escola Barão do Rio Branco, no centro de Macapá.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

A iniciativa, que é coordenada pela Comissão Especial de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de LGBTQIA+, conta com o apoio das Secretarias de Estado, movimentos sociais e sociedade civil e faz parte do Plano de Governo da gestão, que promove cidadania, combate à discriminação e a garantia do direito e assistência para toda a população do estado.

Dia Nacional da Visibilidade Trans é comemorado em 29 de janeiro. Foto: Arquivo Secom

A programação inicia com o “adesivaço” de conscientização com alunos da rede pública de ensino no dia 28, seguido pelo o Encontro nos dias 29, 30 e 31. O momento contará com debates, rodas de conversas, exibição de filmes, apresentações artísticas e culturais, além da feira das empreendedoras com a participação de mulheres atendidas pela SEPM.

A ativista e coordenadora do evento, Céu Leehí, ressalta que o momento será mais uma oportunidade para discutir políticas públicas, atualizações do que está acontecendo nos Três Poderes e o que pode ser melhorado para a população trans e travesti.

A ativista e coordenadora do Encontro, Céu Leehí. Foto: Arquivo Pessoal

“Esse encontro está dentro do projeto ‘Transcendendo Barreiras: construindo um Amapá mais inclusivo’ que fornece serviço de cidadania para a população trans, e fortalece o vínculo e o afeto das pessoas trans e travestis de todos os municípios que estão vindo participar. Além de ouvirmos os anseios e tratar do combate a misoginia, o machismo, a transfobia, a exclusão, inclusive que acontece dentro da própria comunidade LGBTQIA+”, pontuou a coordenadora.

Durante os próximos meses, segundo Céu, o Governo do Estado levará ações itinerantes de saúde e socioassistenciais aos demais municípios, essas ações fazem parte do projeto Transcendo Barreiras.

A

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...