Tucumã é o novo livro de Lucia Morais Tucuju

Tucumã- Nos brinda com um mergulho poético na Amazônia pela força e alegria dos pássaros, peixes, comidas Lendas e gentes. Tudo isso permeado entre lembranças, que se misturam a bem-te-vis, saracuras araras e onças, tambaquis, umavrevoada gostosa de gaivotas, um rebuliço de botos, pulos de piabas, sons de maracás, sabores de ancestralidade e indagações. Leitura atenta de uma paisagem que aquece o coração.

Lucia MoraisTucuju- Origem indígena do Amapá, do povo kamarumã. Professora, Psicopedagoga, mediadora de Leitura, Escritora, narradora de histórias, arte- Educadora, Membro da Academia Internacional de letras do Brasil, Especialista em Literatura Infantil e juvenil, Professora de Pós Graduação em Literatura Étnico-Raciais- Estudo Afros Brasileiro e Indígena, Palestrante e Pesquisadora da Cultura/ Literatura Indígena. Ativista de Bibliotecas Comunitárias no RJ, idealizadora de projetos de Leitura, como o Livro Bate a Sua Porta. Como atriz atuou com monólogo no Espetáculo Arandu Lendas Amazônicas, patrocinado pelo Banco do Brasil, em cartaz nos CCBBs do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo e Brasília.

