Novembro Azul: Município oferta horário estendido para coleta de PSA

A campanha de conscientização do câncer de próstata segue em todas as Unidades Básicas de Saúde com palestras, consultas, rodas de conversa e os exames de PSA. Para que mais homens possam realizar o exame, que consegue detectar alterações na próstata, a Secretaria Municipal de Saúde irá manter as UBS’s Lélio Silva e Rubim Aronovitch realizando a coleta também no turno da noite até 29 de novembro.

Na UBS Lélio Silva, as coletas são realizadas de segunda a sexta-feira, das 18h às 21h. Já na UBS Rubim Artonovitch, no bairro Santa Inês, o exame pode ser feito de segunda a quinta-feira, das 18h às 22h. “Os exames já acontecem nos turnos da manhã e tarde. A oferta do horário noturno é para aquele homem que, por algum motivo, não pode comparecer à unidade durante o dia. Essa é uma estratégia que começamos no Outubro Rosa e que deu bons resultados. Por isso, estamos expandindo também para o Novembro Azul”, explicou a secretária de Saúde, Silvana Vedovelli.

Para a realização do exame é necessária a apresentação de cartão do SUS e documento de identificação com foto. Além das UBS’s Lélio Silva e Rubim Aronovitch, a Prefeitura de Macapá também oferece o exame nas unidades Marcelo Cândia, Pedro Barros e Congós nos turnos da manhã e tarde.

O exame PSA

Tem como principais funções verificar a presença de um câncer de próstata e o andamento da doença, mas também é um marcador comum para outras doenças da próstata, como a prostatite e lesões no geral. Em suma, o PSA é solicitado em homens com mais de 50 anos, mas em homens com histórico familiar o exame é indicado a partir dos 45 anos.

Jamile Moreira

