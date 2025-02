Programa ‘Adeus Mosquito’ é lançado em Manaus

Criada pela organização internacional Edupas em 2016, na Argentina, a iniciativa já impactou mais de 2 milhões de famílias na América Latina e chega no país para impactar cerca de 30 mil famílias da capital amazonense, em parceria com a Fundação Amazônia Sustentável (FAS)

No início do verão, estação marcada pelo aumento da incidência de doenças como dengue, zika e chikungunya devido à maior proliferação de mosquitos, a SC Johnson lança no Brasil o programa Adeus Mosquito. Criada pela organização internacional Edupas, em 2016, na Argentina, durante um grave surto de dengue, a iniciativa já impactou mais de 2 milhões de famílias na América Latina, incluindo países como México e Peru, e agora chega ao Brasil com o objetivo de ​​fortalecer a prevenção por meio da formação de uma rede de multiplicadores. Com a primeira parada em Manaus, o Adeus Mosquito será implementado em parceria com a Fundação Amazônia Sustentável (FAS). O primeiro treinamento foi realizado com 29 servidores da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus, da Fundação de Vigilância em Saúde e da Fundação Amazônia Sustentável, em Manaus, e a campanha atenderá, inicialmente, mais de 30 mil famílias em comunidades do entorno da fábrica SC Johnson na capital amazonense.

Reconhecida como uma das principais fabricantes mundiais de repelentes de insetos e produtos para controle de pragas domésticas, a SC Johnson reforça seu compromisso com a saúde e segurança das comunidades por meio do Adeus Mosquito. Na América Latina, o programa já doou mais de um milhão de repelentes e impactou mais de dois milhões de famílias, se consolidando como referência no combate às doenças transmitidas por mosquitos.

A chegada do programa ao Brasil reforça a importância de iniciativas que promovem educação e ações preventivas nesta época do ano. Neste sentido, a campanha Adeus Mosquito, idealizada e coordenada pela Edupas, tem como diferencial a formação de multiplicadores, contando com profissionais da saúde, educação e lideranças comunitárias para levar conhecimento às populações amazônicas. O objetivo é capacitar as comunidades para adotar práticas eficazes de prevenção e controle de mosquitos, protegendo a saúde e promovendo o bem-estar coletivo.

“Como um dos principais fabricantes mundiais de repelentes de insetos e produtos para controle de pragas domésticas, a SC Johnson tem a responsabilidade de contribuir para um mundo mais saudável, com o compromisso de proteger seus consumidores e suas famílias. Nesse sentido, o Adeus Mosquito é um programa especial que nos orgulha por levar educação e informações de qualidade sobre a prevenção de doenças transmitidas por mosquitos para toda a população. A parceria com a FAS nos permite atuar em Manaus e expandir o sucesso dessa iniciativa que já impactou positivamente tantos lares na América Latina. Trabalhar por um mundo melhor tem sido o compromisso da SC Johnson por cinco gerações e continua sendo nossa principal motivação,” destaca Tatiana Ganem, Gerente Geral da SC Johnson Brasil.

“Na FAS, acreditamos no poder da tecnologia para ampliar e potencializar ações de impacto, seja na área da saúde ou da educação. Nesta campanha, o foco principal está na saúde, mas também promovemos uma importante ação educativa, ao traduzir a campanha para uma linguagem acessível a todos. A presença da SC Johnson em Manaus, com uma fábrica na região, demonstra um compromisso relevante com nosso território e com as questões socioambientais locais. Ficamos muito felizes em sermos convidados a colaborar com essa iniciativa. Sempre que houver oportunidades de contribuir para melhorar as condições socioambientais das populações tradicionais, urbanas ou rurais, estaremos à disposição para participar”, destaca Valcléia Lima, ​S​​​uperintendente de Desenvolvimento Sustentável de Comunidades na FAS.

O programa chega em um momento crítico, com o aumento do risco de epidemias devido ao clima quente e úmido, especialmente na região Norte, onde condições ambientais favorecem a proliferação do Aedes aegypti. Por meio de parcerias estratégicas e da disseminação de informações confiáveis, o Adeus Mosquito busca oferecer soluções práticas e acessíveis para reduzir o impacto das doenças transmitidas por mosquitos.

Sobre a SC Johnson

Fundada em 1886 e sediada em Racine, Wisconsin – EUA, a SC Johnson acredita que um mundo mais sustentável, saudável e transparente que inspire pessoas e crie oportunidades não é apenas possível – é nossa responsabilidade.

Uma herança de inovação e decisões ousadas e transparentes é o motivo pelo qual nossos produtos de alta qualidade e marcas icônicas – incluindo OFF!® Raid®, Glade®, Windex®, Scrubbing Bubbles®, Ziploc®, Mrs. Meyers Clean Day®, method®, Autan®, Baygon®, Mr Músculo®, Pato®, Lysoform® e muito mais – estão em residências, escolas e empresas em praticamente todos os países do mundo.

Como uma empresa global e orientada por propósitos, estamos comprometidos em tornar o mundo um lugar melhor hoje e para as gerações futuras. Isso significa trazer incansavelmente nossa experiência em ciência, inovação e parcerias para lidar com algumas das questões ambientais e de saúde mais prementes do mundo, como reduzir o desperdício de plástico e erradicar a malária. Em todo o mundo, usamos nossos recursos para desbloquear maiores oportunidades econômicas e educacionais para pessoas e comunidades onde o acesso pode ser limitado, mas a curiosidade e o potencial são ilimitados.

Veja como a SC Johnson é uma Empresa de Família Trabalhando Por Um Mundo Melhor visitando scjohnson.com ou juntando-se a nós no Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube e Tiktok.

Sobre a FAS

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia. Sua missão é contribuir para a conservação do bioma, para a melhoria da qualidade de vida das populações da Amazônia e valorização da floresta em pé e de sua biodiversidade. Com 16 anos de atuação, a instituição tem números de destaque, como o aumento de 202% na renda média de milhares famílias beneficiadas e a queda de 39% no desmatamento em áreas atendidas.

