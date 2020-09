Área queimada do Pantanal em agosto equivale a 30 vezes o tamanho da Capital

Levantamento do Campo Grande News mostra, inclusive, que área incendiada corresponde a nove vezes a soma de todas as cidades de MS



Guilherme Correia



Somente no mês de agosto, 10.179 km² (quilômetros quadrados) do bioma do Pantanal foram consumidos por chamas, segundo dados do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). Isso equivale a pouco mais de 30 vezes a área urbana de Campo Grande, que possui aproximadamente 332 km².

A área queimada somente no último mês equivale também a 5,4 vezes a soma do tamanho das duas maiores cidades do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro. Conforme levantamento da plataforma GeoInfo, vinculada à Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) a capital paulista tem 949,6 km², enquanto a capital carioca tem 925,3 km².

Ainda comparando com total de zonas urbanas, seria pouco mais de 9 vezes superior à todas as cidades sul-mato-grossenses somadas, que juntas totalizariam aproximadamente 1050,6 km², segundo o levantamento.

O total de área queimada do Pantanal, registrada no ano de 2020, foi de 18.646 km², mas agosto se destacou como o mês com maior registros de vegetação pantaneira tomada pelo fogo. Se considerar tudo o que foi queimado, totalizariam cerca de 56 vezes o tamanho da Capital.

