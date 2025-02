Banda Placa recebe cantora Elba Ramalho na abertura do Carnaval do Povo 2025 

Tradicional programação gratuita inicia no próximo domingo, 9, a partir das 17h, e promete agitar público na Praça da Bandeira, em Macapá.

Como incentivo à programação que celebra a cultura popular e fomenta a economia amapaense, o Governo do Estado traz a cantora nacional Elba Ramalho para a abertura do Carnaval do Povo 2025. A artista faz a apresentação gratuita com a Banda Placa no próximo domingo, 9, a partir das 17h, na Praça da Bandeira, em Macapá.

Idealizado pelos irmãos Carlitão e Álvaro Gomes, o evento conta com um repertório especial de músicas que atravessam gerações. Além disso, o dueto com Elba promete animar os foliões na programação pré-carnavalesca por meio de uma mistura vibrante de ritmos tradicionais, como o frevo e o forró.

Banda Placa durante o Carnaval do Povo de 2024. Foto: Jorge Jr/GEA

A abertura da programação conta com a banda Chocolate com Pipoca, que vai garantir a alegria do público infantil. A temporada do Carnaval do Povo 2025 ocorre durante quatro domingos, com diversos convidados e acessibilidade para todas as idades.

Confira a programação deste domingo, 9:

DJ Ailson Lopes;

Banda Chocolate com Pipoca;

Banda Placa;

Show da cantora Elba Ramalho.

Apoio e segurança

O Carnaval do Povo é uma realização da Associação de Produção Cultural, Artística, Musical, Educacional, Desportiva, Recreativa e de Promoção e Proteção Social do Amapá (Musart), com apoio do Governo do Estado e dos senadores Randolfe Rodrigues e Davi Alcolumbre. Toda a programação contará com a presença de agentes de segurança para garantir o bem-estar da população.

“A população amapaense está convidada a participar deste momento de celebração cultural que movimenta a renda e o empreendedorismo. Em todos os dias de evento, haverá uma estrutura de segurança reforçada para garantir a tranquilidade de todos”, declara a secretária de Estado da Cultura, Clicia Vieira Di Miceli.

Carnaval do Povo celebra a cultura popular e fomenta a economia amapaense. Foto: Nayana Magalhães/GEA

Tradição carnavalesca

O Carnaval do Povo surgiu em 1984, como uma alternativa popular aos bailes e blocos pagos da capital. Até 1995, o evento teve como palco a Praça da Bandeira. Porém, a festa, que chegou a ser itinerante, foi paralisada poucos anos depois.

A convite do Governo do Estado, a programação foi retomada em 2024 como parte das celebrações do “Amapá 80 anos”, e representa um resgate histórico das tradições de carnaval, além de possibilitar o contato de novas gerações com a alegria da Banda Placa.

Veja o restante da programação:

Domingo, 16

Dj Ailson Lopes ;

Bloco Máscaras Mirim de Mazagão velho;

Banda Chocolate com Pipoca;

Banda Placa.

Domingo, 23

Dj Ailson Lopes ;

Banda Chocolate com Pipoca ;

Show das cantoras Brenda Melo e Silmara Lobato;

Banda Placa.

Domingo, 2 de março

DJ Ailson Lopes;

Banda Chocolate com Pipoca;

Banda Placa;

Telão para assistir premiação do Oscar 2025.

