Ueap divulga resultado preliminar do Processo Seletivo 2025 para 15 cursos de graduação

A Universidade do Estado do Amapá (Ueap) divulga nesta quinta-feira, 6, o resultado preliminar do Processo Seletivo 2025 para os 15 cursos de graduação da instituição de ensino superior. A divulgação será transmitida pela Rádio Difusora e, posteriormente, publicada no site oficial.

Um total de 7,8 mil candidatos se inscreveram para concorrer às 770 vagas oferecidas, número 7,6% maior que o total de inscritos para o PS de 2024, que contou com 7,5 mil estudantes. Os cursos mais procurados e concorridos foram Bacharelado em Direito, Licenciatura em Pedagogia e Tecnologia em Design.

Local: Campus I da Ueap

Data: 06/02/2025 às 16h0

Endereço: Avenida Presidente Vargas, 650, Centro de Macapá

