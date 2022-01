Após revelar salário na Alvarez & Marsal, Moro desafia Bolsonaro e Lula: “Abram suas contas”

Segundo o ex-ministro, “uma nova forma de fazer política está na mesa”

Após revelar em uma transmissão ao vivo, nesta sexta-feira (28), o salário que recebeu na Alvarez & Marsal, o candidato à presidência pelo Podemos, Sergio Moro, desafiou o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Lula (PT) a “abrirem as contas”. O ex-juiz lançou a campanha #abreascontasbolsolula.

A hashtag se encontra em primeiro lugar nos no topo do Twitter. Confira a publicação:

“Está lançado o desafio. Uma nova forma de fazer política está na mesa. Vai abrir as contas dos gabinetes e da rachadinha, Bolsonaro? E você, Lula? Vai abrir as contas das suas palestras e do sítio de Atibaia? #AbreAsContasBolsolula”, escreveu.

Na live, o ex-ministro provocou o ex-presidente Lula e Bolsonaro. “O Lula podia esclarecer as palestras, reformas nos sítios. O Bolsonaro podia abrir as contas do gabinete parlamentar dele, do filho dele, do Queiroz. Falar sobre as rachadinhas”, afirmou durante a live.

“Eu vim aqui abrir minhas contas. Vamos ver se o Bolsonaro abre as contas dele. Sobre aqueles cheques, que não são da esposa dele. Saber quem rachou dinheiro da família Bolsonaro. Vamos ter contas abertas para todo mundo”, ressaltou o ex-juiz.

Sergio Moro revelou que o valor do seu salário na época em que trabalhou na Alvarez & Marsal, de novembro de 2020 até novembro de 2021, era de U$ 45 mil mensais, considerando todos os descontos de impostos, no fim dava uma metade, mais ou menos U$ 24 mil por mês.

“Espero que a gente esteja inaugurando uma nova era de transparência das pessoas públicas”, disse Moro. “O TCU serve para investigar o governo e a administração pública, e não contrato entre uma pessoa privada, que é meu caso, e uma empresa privada, mas vou revelar”, declarou.

O ex-ministro do governo Bolsonaro recebeu R$ 2,8 milhões brutos e bônus equivalente a R$ 805,5 mil, o valor totaliza R$ 3,7 milhões ganhos da empresa.

