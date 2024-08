Governador Clécio Luís anuncia ‘Parque da Residência’ para promover turismo e cultura em Macapá

Lançada nesta quarta-feira, 14, a obra prevê a preservação da Residência Oficial do Governo do Amapá e a implantação de novos espaços, com modernização do patrimônio.

Nesta quarta-feira, 14, o governador Clécio Luís anunciou o início das obras de requalificação completa da antiga casa que serviu, durante anos, como Residência Oficial do Governo do Amapá, no Centro de Macapá. O ‘Parque da Residência’ é uma iniciativa prevista no Plano de Governo da gestão para promover a preservação e a modernização do patrimônio público.

O local será transformado em um dos principais pontos turísticos da capital, como já ocorre em outros estados. A reestruturação é uma forma de preservar a história do imóvel e implantar estruturas mais modernas, com espaços para turismo e cultura. As obras serão realizadas em uma única etapa, sob coordenação da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinf), com execução estimada para um ano.

“Além do prédio principal da residência, que vai ser todo preservado e restaurado, nós vamos ter outros ambientes que possam atrair pessoas e turistas, que possam contar um pouco a história do Amapá. Queremos criar um ambiente de memórias e trazer outros elementos para que as pessoas tenham o prazer de vir visitar. Será uma “residência parque”, que eu tenho certeza que vai ser o lugar mais bonito de Macapá. É um resgate da história, mas também uma projeção do futuro”, destacou o governador Clécio Luís.

O espaço, que estava fechado há aproximadamente 10 anos, vai se transformar em uma área democrática com vários ambientes de contemplação, restaurantes, galerias, cafeteiras, playground para crianças e muitas oportun idades para empreendedores.

“Essa é uma proposta que está no Plano de Governo que surgiu a partir de diálogo com a comunidade e agora, depois de um ano e meio de gestão, de um intenso trabalho para a elaboração do projeto e captação dos recursos, a gente consegue lançar. Essa obra vai transformar essa antiga residência oficial em uma área de grande estrutura de desenvolvimento da economia criativa”, enfatizou o secretário de Estado da Infraestrutura, David Covre.

Desenvolvimento turístico

A obra de reconstrução e requalificação da Residência Oficial do Governo do Amapá, que faz parte da orla do rio Amazonas, em Macapá, integra o planejamento de desenvolvimento turístico aliado ao empreendedorismo, iniciado pela gestão em 2023, com entregas como o novo Trapiche do Santa Inês e do Deck do Curiaú.

Agência de Notícias do Amapá



Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...