Registro de Candidaturas: Cartórios eleitorais funcionam até as 19h no dia 15 de agosto

O regime de plantão é para atender o último dia de registro de candidaturas.

Nesta quinta-feira, 15, último dia para o registro de candidaturas, os cartórios eleitorais de todo Amapá funcionarão em regime de plantão até as 19h. Na capital, o plantão funcionará no cartório da 10ª Zona, localizado no bairro Infraero, Zona Norte de Macapá.

A medida, prevista no calendário eleitoral de 2024, tem o propósito de atender partidos, coligações e federações que optarem por fazer o registro de forma presencial, utilizando mídias físicas.

Embora a maior parte desses registros seja realizada de forma virtual, por meio do Sistema de Candidaturas – Módulo Externo (CANDex) 2024, no último dia do prazo, os cartórios eleitorais estarão disponíveis até às 19h para realizar o processo.

Início dos plantões aos fins de semana

A partir deste sábado e domingo, dias 17 e 18 de agosto, os cartórios eleitorais de todo o estado funcionarão em regime de plantão. A medida, prevista no calendário eleitoral e válida para todo o país, deve-se à proximidade do pleito e à intensificação das atividades dos cartórios na preparação das eleições.

Os plantões coincidem com o início da propaganda eleitoral, no dia 16 de agosto. Além do atendimento aos eleitores que buscarem serviços como emissão da segunda via do título de eleitor, certidões e consulta da situação eleitoral, o plantão tem a finalidade de receber denúncias de propaganda irregular.

