Ministro da Infraestrutura anuncia concessão de três ferrovias até 2020

O governo planeja lançar três novas concessões de ferrovias até o início de 2020, num “programa ambicioso, mas possível”, segundo o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. O primeiro trecho a ser concedido, em março, deverá ligar Porto Nacional, no Tocantins, a Estrela D’Oeste, em São Paulo, integrando uma conexão entre os portos de Itaqui (MA) e Santos (SP).



As outras duas concessões devem ser realizadas ainda em 2019 ou até o início de 2020.



“Serão a concessão da ferrovia de integração oeste-leste na Bahia, que vai ligar Caetité ao Porto de Ilhéus e também a licitação da Ferrogrão, que terá um potencial transformador do agronegócio no Mato Grosso. A gente pode estar falando da segunda revolução do agronegócio, que vai ter um impacto enorme nos fretes”, disse o ministro.



O ministro disse ainda que pretende realizar a prorrogação antecipada de trechos já concedidos, sendo que as outorgas devidas em decorrência da medida poderão ser pagas pelas concessionárias por meio da construção de novos segmentos ferroviários, cuja propriedade deverá ser da União.



A primeira ferrovia a ser construída dessa forma vai ser a de integração do Centro-Oeste, segundo o ministro. A previsão é que o trecho ligue Água Boa, em Mato Grosso, a Campinorte, em Goiás.



Segundo o ministro, com essas ações, a participação do modus ferroviário na matriz de transporte deve dobrar até 2025.

EBC