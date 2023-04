Validador de Boletos da Serasa evitou mais de 5 mil fraudes em pagamentos de dívidas

Ferramenta gratuita faz parte do pacote de serviços para ajudar o consumidor a evitar golpes

Atentos às tecnologias, fraudadores vêm buscando novas formas de aplicar golpes a consumidores ainda vulneráveis no ambiente digital. Em cinco meses de operação, o Validador de Boletos e Chaves Pix da Serasa, plataforma que verifica a autenticidade de pagamentos, já impediu mais de 5 mil fraudes.

Desde novembro de 2022, pelo menos 33% das pesquisas classificaram tentativa de golpe e não se classificaram como meios oficiais da empresa. “Entre as principais vítimas, encontram-se pessoas inadimplentes, que desejam quitar suas dívidas de forma fácil pela internet e acabam caindo em comunicações tendenciosas e links fraudulentos”, explica Franciele Tiburcio, especialista da Área de Soluções da Serasa.

A ferramenta gratuita foi disponibilizada para aumentar a confiança dos consumidores que pretendem renegociar pelos canais digitais, identificando se o documento foi gerado pela empresa credora ou não. “Pode ser que o pagamento seja de outra empresa ou, então, uma tentativa de golpe. Nessa situação, o usuário deve verificar os dados imediatamente, inclusive sobre o beneficiário indicado, e procurar a empresa credora”, orienta a especialista.

5 dicas de proteção a golpes digitais

· Desconfie de links ou mensagens maliciosas mesmo quando enviados por pessoas conhecidas. Aplicativos como WhatsApp e Telegram e e-mails são as origens mais comuns de links maliciosos, ofertas de acordos e boletos falsos.

· Números de WhatsApp e páginas oficiais nas Redes Sociais apresentam um Selo de Verificação localizado ao lado do nome do contato. Tome cuidado para não confundir com emojis, utilizados para fraudar essa validação.

· Endereço eletrônicos oficiais devem possuir https com URL, cadeado na barra de navegação e inscrição de “site seguro”.

· Na dúvida, não clique: algumas mensagens despertam gatilhos emocionais nas vítimas, como a curiosidade, o sentimento de solidariedade, os benefícios, entre outros. Se receber mensagens chamativas e suspeitas, como “Sua fatura do mês chegou”, desconfie.

· Se receber qualquer boleto por site ou aplicativo, não faça qualquer transação antes de verificar o documento no site da Serasa por meio do Validador de Boletos. Caso seja indicado que o código do boleto ou Pix não se trata de um meio de pagamento da Serasa, certifique-se das informações apresentadas e verifique se há uma oferta disponível para negociação no app ou site.

Para conferir outras dicas de combate às fraudes, clique aqui.

Como utilizar o Validador de Boletos da Serasa

Acesse o site ou aplicativo da Serasa, digite seu CPF e preencha um breve cadastro. Clique em “Soluções” e, em seguida, no botão “Validar meio de pagamento”. Informe o código do boleto ou o código Pix e confira se é um acordo oficial da Serasa em seu nome. Caso o número não seja identificado entre os acordos realizados na plataforma, pode ser que o pagamento seja de outra empresa ou uma tentativa de golpe. Verifique os dados novamente, inclusive, sobre o beneficiário indicado, antes de fechar a negociação.

