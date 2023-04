Mestre Damasceno lança novo álbum em Belém

Dia 14/04 o álbum “Chegou Meu Boi – Mestre Damasceno e o Conjunto de Carimbó Nativos Marajoara” estreia nas plataformas digitais e dia 15/04 no palco do Espaço Cultural Apoena

Após a repercussão do desfile na Sapucaí, como homenageado pela escola de Samba Paraíso da Tuiuti, Mestre Damasceno continua a produzir novidades. Desta vez, se trata do lançamento do quinto álbum da carreira chamado de Chegou Meu Boi – Mestre Damasceno e o Conjunto de Carimbó Nativos Marajoara”. O Show de Lançamento vai acontecer no próximo sábado, no Espaço Cultural Apoena, às 20h. As canções vão ser disponibilizadas na sexta-feira (14/04) em todas as plataformas digitais do mestre. É possível fazer o pré save (https://found.ee/Chegou-Meu-Boi).

O novo trabalho apresenta carimbó, toada do búfalo-bumbá e um banguê. “Eu já fazia o Banguê quando eu colocava cordão de pássaros na rua, mas nunca tinha gravado. Esse vem com uma nova roupagem, essa que é a história”, explica Mestre Damasceno sobre a primeira vez de gravar o ritmo. São onze faixas autorais, o álbum é assinado pelo produtor musical Léo Chermont e pelo produtor fonográfico Guto Nunes, que também assinaram os dois últimos trabalhos e têm um longo histórico de atuação ao lado do mestre.

O álbum Chegou Meu Boi foi gravado no período de 11 a 14 de dezembro de 2022, em Salvaterra, em um estúdio montado na Pousada Bosque dos Aruãs. “A equipe de produção fez questão de levar o estúdio até os artistas, valorizando o contexto de lugar de pertencimento de todos os envolvidos e respeitando o local de inspiração de todos”, explica Ana Paula Gaia, a produtora executiva. O projeto foi financiado por meio de emenda parlamentar da então Deputada Estadual Marinor Brito.

Os músicos do Conjunto de Carimbó Nativos Marajoara estão com o mestre desde 2013 e foram eles que gravaram o lançamento Chega Meu Boi: Agnaldo Vasconcelos (maracá), Anderson Gonçalves (curimbó), Arivaldo Pampolha (banjo), Emerson Miranda (saxofone), Francisco Junior (maracá), Naldo Modesto (ganzá) e Ivanelson Trindade (curimbó).

Segundo a narrativa de Agnaldo, construtor de maracas e tocador, a criação do grupo Nativos Marajoara foi uma ideia em parceria com o banjista do grupo, Arivaldo Pampolha, mais conhecido como Nicaca. “Quando o mestre voltou do Terruá Pará, o Nicaca – que era do samba – me procurou para formar o grupo do Mestre Damasceno. E assim a gente criou o nome e foi chamando o resto do grupo”, conta Agnaldo que toca carimbó há mais de 20 anos e se mostra orgulhoso de integrar o projeto musical, “Eu procuro aprender muito com o mestre, os tempos que a gente viaja, quando toca, nos intervalos. Eu procuro conversar e aprender histórias, para repassar também, né?”, finaliza o artesão.

Sobre o show de lançamento que será realizado no palco do Espaço Cultural Apenas, Mestre Damasceno deixa o convite e o agradecimento: “Convido o público de todo o Pará para fazer parte do nosso show, que é um show para o povo. E agradecer aos seguidores do nosso trabalho. Sem esse incentivo não seríamos ninguém”, finaliza o mestre.

Quem é Mestre Damasceno?

Damasceno Gregório dos Santos, ou como é mais conhecido, mestre Damasceno, está prestes a completar 69 anos de idade, e em 2023 também completa 50 anos de atuação na cultura popular. Oriundo do quilombo de Salvá, localizado no município de Salvaterra, ilha do Marajó, tornou-se pessoa com deficiência visual aos 19 anos, devido a um acidente de trabalho. É cantor e compositor de toadas de boi-bumbá, de carimbó, xote, samba e até brega.

Mestre Damasceno tem cinco álbuns gravados. Em 2013 gravou “Poesia e Reflexões”, com 11 canções em um projeto de uma escola municipal de Salvaterra. No ano de 2020, produziu o cd “Canta o Encanto do Marajó”, com 10 músicas, realizado através de recursos próprios e apoio de amigos, em um estúdio de Salvaterra; e em 2021 gravou Encontro D’água, que teve participação especial de Dona Onete na faixa Feira do Veropa, com apoio do Edital de Música da Lei Aldir Blanc – Secult/PA. Em janeiro de 2023 lançou o álbum Búfalo-Bumbá. E em abril do mesmo ano está divulgndo o Chega Meu Boi – Mestre Damasceno e o Nativos Marajoaras.

Mestre Damasceno já ganhou inúmeros títulos, o primeiro título foi em 1973, aos 19 anos, quando foi campeão de colocador de Boi-Bumbá, no município de Soure, e de lá para cá muitos outros o sucederam. Mestre Damasceno recebeu dois prêmios da Secretaria da Identidade e Diversidade Cultural, do extinto Ministério da Cultura (2009 e 2017). Recebeu também o Prêmio Mestre da Cultura Popular do Estado do Pará – SEIVA, por meio da Fundação Cultura do Pará – Tancredo Neves (2015), e foi reconhecido como mestre de carimbó pelo Instituto do Patrimônio, Histórico e Artístico Nacional (IPHAN, 2017), que o reconheceu como Mestre de Carimbó; além de muitas outras premiações e homenagens simbólicas, inclusive na Assembleia Legislativa do Estado do Pará e na Câmara Municipal de Salvaterra.

Serviço:

14/04 – Lançamento nas Plataformas Digitais

15/04 – Show Espaço Cultural Apoena. Vendas de ingresso na portaria . Valor: R$ 15,00 até 21h. Após, R$20,00.

Álbum Chegou Meu Boi – Mestre Damasceno e os Nativos Marajoara

Boa Noite

Estrela

Bússola de Pescador

Chegou Meu Boi

Búfalo Segredo

História do Marajó

Nativos Marajoara

Menino do Interior

Vou Tarrafear

Gaivota

Papa-ceia

Equipe Técnica:

Produção Musical e Finalização: Léo Chermont

Produção Fonográfica: Guto Nunes

Fotografia: Kleyton Silva

Designer Gráfico: Norberto Ferreira

Cinegrafista: Marcelo Rodrigues

Assessoria de Imprensa: Roberta Brandão

Produção Executiva: Ana Paula Gaia

Coordenação Geral: Guto Nunes

Produção Geral: Gutunes Produções

Projeto financiado por emenda parlamentar da Deputada Marinor Brito.

Apoio

Pousada Bosque dos Aruãs

Henvil Transportes

Realização

Gutunes Produções

Musicando

Namazônia

Marinor Deputada Estadual

Fundação Cultural do Pará

Governo do Estado do Pará

