Com novas regras para transporte de bagagem em viagem de avião, a dica é usar mais bolsas e mochilas

Desde que as novas regras entraram emvigor, muitos passageiros diminuíram a quantidade de bagagem para economizar. Alguns adotaram o mochilão para não despachar mala e não pagar tarifa.

De acordo com as novas regras, a bagagem de mão precisar pesar até 10 Kg e deve ter medida compatível com os compartimentos superiores das aeronaves.

O Procon alerta para que os consumidores não sejam lesados, pois algumas companhias aéreas não estão autorizando o embarque com algumas malas como sendo bagagem de mão. Uma dica é usar mais mochilas e bolsas.

Acompanhe detalhes na reportagem de Tatiane Costa, da TV Brasil.

