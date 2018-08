Associação Bom Sucesso participa de Capacitação sobre Direitos e Deveres

A Associação dos Agroextrativistas Ribeirinhos do Rio Araguari – Bom Sucesso participou no último domingo, 05, no Centro de Convivência Pró-Idoso Hortalina dos Santos Ribeiro, no município de Porto Grande/AP, da Capacitação Sobre Direitos e Deveres, realizada pelo Instituto Estadual de Florestas do Amapá (IEF).

A capacitação foi ministrada por Danielle Galvão que abordou os aspectos socioeconômicos e o fortalecimento dentro Projeto de Agroecologia do IEF.

A ação faz parte do Projeto Florestas Alimentando o Ar (FAA) e tem como objetivo contribuir com a gestão das áreas protegidas do Estado do Amapá, por meio do fortalecimento de políticas públicas que promovam o uso sustentável do capital natural, através da Assistência Técnica e Extensão Florestal (ATEF) às comunidades que vivem dentro e no entorno de seus limites, subsidiando alternativas econômicas sustentáveis em consonância à política pública ambiental.

O associado Herivaldo Tavares se mostrou satisfeito com a iniciativa. “A capacitação para nós foi mais um aprendizado, pois a gente não sabia desses assuntos. Foi bom pra mim e pra todos que estiveram lá”, ressaltou.

Alessandra Lameira

Assessora de Comunicação/Associação Bom Sucesso