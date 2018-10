WhatsApp vai ter ‘modo férias’ para você se desligar de verdade do app

RAFAEL FARINACCIO

Se você usa bastante o WhatsApp no seu dia a dia, mas de vez em quando acha bom dar uma despressurizada na vida online e ficar um pouco em paz, esse novo recurso que deve pintar em breve no aplicativo vai agradar com certeza. Trata-se de um “modo férias”, que vai silenciar os usuários e grupos que você quiser, mas que funciona um pouco diferente do modo silencioso normal que já existe no app de conversa.

O “modo férias” vai alterar como funcionam as mensagens e grupos arquivados. Hoje em dia, quando você arquiva uma conversa, ela sai da sua lista de chat padrão e fica lá, quietinha, no arquivo. Porém, caso você receba alguma nova mensagem naquela conversa arquivada, ela retorna para a sua lista normal e você é notificado normalmente.

Usando a futura nova ferramenta, você vai pode colocar o WhatsApp em “modo férias” nas configurações do app e arquivar aquelas conversas pelas quais não quer ser incomodado

Viajando

Usando a futura nova ferramenta, você vai pode colocar o WhatsApp em “modo férias” nas configurações do app e arquivar aquelas conversas pelas quais não quer ser incomodado. Se você receber mensagens novas lá, ela vai continuar no arquivo e não vai incomodá-lo até que você saia desse modo e reative a conversa. Isso é bom para grupos de trabalho e de amigos que geralmente são mais movimentados e podem incomodar o seu merecido descanso de férias.

Saiba mais no Tecmundo