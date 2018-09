13 brincadeiras e curiosidades escondidas na busca do Google

Depois de comemorar oaniversário de 10 anos do Chrome, a Google está se preparando para comemorar também o seu vigésimo aniversário como empresa. A companhia como um todo é uma das mais valiosas do mundo e já criou produtos incríveis, tais como o Android ou mesmo o Chromecast.

Só que o grande negócio da Google é mesmo a busca, e, por isso, a gente vai listar para você algumas das brincadeiras e curiosidades escondidas nesse serviço da empresa. Vale destacar que nem todas são úteis para todo mundo, mas é curioso encontrar esse tipo de coisa em um buscador web.

1 – Moedinhas do Super Mario Bros

Se você pesquisar “Super Mario Bros” no Google, o serviço vai trazer uma série de resultados sobre o game, bem como um cartão de informações na lateral direita da tela. Nada incomum, não é mesmo? O fato é que, se você clicar no tijolinho com o símbolo de interrogação que fica ao lado do jogo, bem à direita da tela, você ganha algumas moedinhas. É uma simulação divertida de uma das formas de se ganhar esse tipo de recompensa no jogo original da Nintendo.

2 – Sons de animais

Se você — assim como eu até escrever esta publicação — não tinha ideia de qual era o barulho que um tamanduá poderia fazer, você precisa pesquisar “sons de animais” no Google. Essa criatura incrível, que muita gente acha que é completamente silenciosa, faz um barulhinho engaçado e bonitinho. Dá uma conferida no link logo acima.

3 – Jogo da cobrinha

Quem teve um celular Nokia entre os anos 2000 e 1990 certamente tem saudades do jogo da cobrinha, vulgarmente conhecido como Snake. É difícil encontrar algo tão saudosista quanto o jogo original, mas a busca do Google tem algo que chega perto. Pesquise “snake” no Google ou clique no link acima para conferir.

4 – Spinner e Roleta

Quer se divertir rodando um Fidget Spinner ou simplesmente sortear um número em uma roleta? O Google pode te ajudar. É só pesquisar “Spinner” no buscador e conferir o primeiro resultado.

