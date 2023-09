Faturamento do comércio eletrônico no Brasil pode crescer mais de 60% até 2027

Projeção da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) estima faturamento do setor em R$ 273 bilhões para daqui a quatro anos

O Brasil tem experimentado um crescimento significativo no comércio eletrônico ao longo dos últimos anos. A ascensão das compras online tem revolucionado a forma como os consumidores adquirem produtos e serviços, transformando a maneira como as empresas operam e interagem com seus clientes.



O aumento exponencial do acesso à internet e a popularização dos dispositivos móveis são alguns dos principais fatores que contribuíram para o crescimento do chamado e-commerce, no Brasil. A modalidade, que acabou ganhando a preferência de muitos brasileiros, proporciona maior conveniência aos consumidores, permitindo que eles comparem preços e façam compras a qualquer hora e em qualquer lugar.



A diversidade de produtos disponíveis online também é um fator-chave que pesa a favor do crescimento do comércio online. Os consumidores têm acesso a uma infinidade de opções, desde produtos de uso diário até itens de luxo, que podem ser encontrados em diversas lojas virtuais. Essa variedade é ainda mais determinante para os consumidores que vivem em áreas onde as opções de varejo físico são limitadas.

Crescimento do comércio online

De acordo com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), o faturamento do e-commerce no Brasil atingiu o patamar de R$ 169,5 bilhões no ano de 2022, sendo 368,7 milhões de pedidos a um preço médio de R$ 460 por compra. O número representa um crescimento de 12.4% se comparado com os valores referentes a 2021, quando o faturamento do setor foi de aproximadamente R$ 150,8 bilhões.



O recorte do primeiro trimestre de 2023, no entanto, mostra que o comércio eletrônico faturou R$ 40 bilhões nos primeiros três meses do ano, cerca de 4,3% a menos do que no mesmo período de 2022. Com isso, a projeção feita para 2023, que inicialmente era de R$ 185 bilhões de faturamento durante os 12 meses, passou a ser de R$ 172 bilhões até o final do ano. Caso a estimativa se concretize, o crescimento será de apenas 1,9% entre 2022 e 2023.



Próximos anos

Contudo, ainda segundo a associação, estes valores devem seguir a tendência de alta nos próximos anos. Uma projeção realizada pela ABComm mostra que a estimativa de faturamento para os próximos anos é de R$ 205 bilhões para 2024, R$ 225 bi em 2025, R$ 248 bilhões para 2026 e, por fim, R$ 273 bilhões para 2027, o que representaria um crescimento de 61% no período de cinco anos.

Segurança online

O e-commerce no Brasil também foi favorecido pelas melhorias dos sistemas de segurança nas compras online. Com a internet sendo cada vez mais protagonista em operações financeiras como transações, pagamentos, investimentos e empréstimo pessoal online, empresas passaram a investir cada vez mais em sistemas de criptografia e tecnologias de proteção de dados para garantir a segurança das informações pessoais e financeiras dos consumidores.



Esse movimento acarretou em uma maior confiança na realização de compras online, superando a desconfiança inicial que existia por parte de muitos consumidores em relação ao comércio eletrônico.

Empresas se adaptam



Um levantamento de dados feito pela empresa Nuvemshop mostra que o aumento de faturamento das pequenas e médias empresas atuantes no comércio online chegou a 23% no primeiro trimestre de 2023, movimentando cerca de R$ 703 milhões em comparação com os R$ 573 milhões registrados nos três primeiros meses do ano passado.



Isso se dá porque, além dos benefícios para os consumidores, o e-commerce também trouxe vantagens significativas para as empresas. As lojas online permitem que os empreendimentos comerciais alcancem um público maior e ultrapassem as barreiras geográficas. Pequenas e médias empresas podem competir em igualdade de condições com grandes varejistas, desde que ofereçam uma experiência de compra online satisfatória.



Conclusão

Em resumo, para o Brasil, o crescimento do e-commerce tem implicações econômicas e sociais importantes. O comércio eletrônico tem impulsionado o empreendedorismo, permitindo que muitos indivíduos iniciem seus próprios negócios online. Este passo contribui para a geração de empregos e para o desenvolvimento econômico do país. O comércio online também tem sido uma alternativa importante para as regiões com menor desenvolvimento econômico, proporcionando oportunidades de negócios e acesso a uma variedade de produtos que não estariam disponíveis de outra forma.

