Nesta quarta-feira (16), o Departamento de Vigilância Ambiental (DVA) oferta dois pontos para vacinação antirrábica. Donos de cães e gatos poderão levar seus pets no bairro Sol Nascente e Conjunto Mestre Oscar, localizados na zona norte da capital.

A vacinação segue até sexta-feira (18), no horário de 9h às 12h, na quadra da Igreja Santa Tereza, na rua Aluízio de Azevedo, s/n, bairro Sol Nascente. O Centro Comunitário do bairro Mestre Oscar também será um dos pontos.

Prefeitura disponibiliza dois pontos de vacinação antirrábica nesta quarta-feira (16)

Data: 16 de fevereiro

Horário: a combinar

Locais: Quadra da Igreja Santa Tereza e Conjunto Mestre Oscar.

Willian Ribeiro- chefe da divisão de Zoonoses

Carlos Nelson Almeida – diretor da vigilância ambiental

