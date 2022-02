Prefeitura de Santana lança edital de inscrição para curso preparatório

A Prefeitura de Santana, lançou nesta terça-feira, 15, o edital referente ao Programa Municipal de Cursos Preparatórios, Prepara Santana. A Prefeitura criou o Programa visando prestar auxílio aos cidadãos que buscam aprovação no ENEM e em concursos públicos, reafirmando seu compromisso junto à comunidade, ofertando ensino de qualidade aos jovens santanenses.

“É um cursinho que a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Educação, se dedicou para preparar os jovens de baixa renda, que não possuem condições para pagar um cursinho preparatório. O Prepara Santana é para o jovem que quer vencer e faturar uma vaga em concursos públicos e no Enem”, afirmou o Prefeito de Santana, Bala Rocha.

Inicialmente, o Prepara Santana, que será administrado pela Secretaria Municipal de Educação, irá ofertar aulas voltadas para aqueles que estão buscando aprovação nos concursos públicos anunciados para o ano de 2022, e posteriormente, estará preparando os jovens para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). O cursinho possuirá local próprio para funcionamento, localizado na Avenida Rui Barbosa nº 1101, entre Rua Ubaldo Figueira e Salvador Diniz, bairro Central, nos altos da Clínica de Saúde Integrada Equilibrium.

As inscrições são gratuitas e serão realizadas exclusivamente de forma on-line, no site www.inscricao.santana.ap.gov.br. Os candidatos devem preencher todas as informações exigidas no formulário de inscrição, no período de 21/02 até às 23h59 do dia 25/02, sob pena de desclassificação caso as informações estejam incompletas ou não sejam verídicas.

Para formalizar a inscrição, o candidato deverá anexar ao formulário, os seguintes documentos originais em PDF ou imagem: Comprovante de residência, CPF e documento de identificação com foto (RG, CNH ou Carteira de Trabalho). O não envio de qualquer um dos documentos, acarretará em desclassificação, conforme edital.

De início, 300 vagas estarão disponíveis e serão destinadas aos moradores do município de Santana e sua região administrativa, não sendo aceitos candidatos que possuam vínculo com outro cursinho preparatório, seja particular ou comunitário, sendo o candidato responsável pelas informações prestadas no formulário de inscrição e qualquer erro e/ou omissão.

O processo seletivo consistirá em fase única, onde os primeiros 150 inscritos serão convocados por turno para apresentação dos documentos, sendo que, os primeiros 150 selecionados terão direito à matrícula e os demais constituirão no cadastro de reserva, caso haja 2ª chamada. Os resultados da seleção serão divulgados no dia 28/02, no Portal e nas redes sociais da Prefeitura. Para confirmação de interesse na vaga, os candidatos terão o período de 03/03 a 07/03, para se manifestar.

Clique aqui para consultar o Edital na íntegra.

As aulas estão previstas para iniciar no dia 14/03 e terão duração de 10 meses, distribuídas em dois semestres, com turma no período da manhã, das 08h às 12h, e turma no período da noite, das 19h às 22h30. As atividades serão desenvolvidas por uma equipe formada por professores e técnicos pedagógicos cedidos pela SEME, promovendo o comprometimento ético e a inclusão social de estudantes carentes por meio da educação.

Serão distribuídos materiais didáticos aos estudantes que também poderão contar com acompanhamento pedagógico, acesso ao acervo de materiais didáticos, e atividades extracurriculares, oferecido pela Secretaria de Educação, contribuindo para a formação humana, cultural, política e científica dos alunos.

