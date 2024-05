Instituições públicas e privadas criam Comitê Interinstitucional para ajuda humanitária ao Rio Grande do Sul

Solidariedade! Essa é a palavra que uniu todo o Brasil e o Amapá também está de mãos dadas com a população atingida pelas enchentes no estado do Rio Grande do Sul. Foi com base nesse sentimento que o Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP), Governo do Estado, Assembleia Legislativa do Amapá, Ministério Público Estadual, Tribunal de Contas do Estado (TCE-AP), e outras instituições públicas e privadas, a exemplo do Sebrae, reuniram-se, na manhã desta terça-feira (07), para somar esforços de uma cooperação coletiva de arrecadação de doações para ajudar essa população vítima da tragédia ambiental que ocorre no sul do país há duas semanas.

Durante a reunião, os três poderes Judiciário, Executivo e Legislativo instituíram um comitê interinstitucional para ajuda humanitária ao Rio Grande do Sul. De acordo com o presidente do TJAP, desembargador Adão Carvalho, o estado não está sozinho e essa corrente é para levar todo apoio necessário às famílias do sul.

“Serão arrecadados, nesta primeira fase, até quinta-feira, material de higiene, cobertores, lençóis, toalhas. É o que o pessoal está precisando mais urgente e nós arrecadaremos”, frisou o desembargador.

Ainda de acordo com o desembargador-presidente, a iniciativa é uma atitude importante em um momento delicado para a população do Rio Grande do Sul.

“Vamos arrecadar itens de higiene no prédio do TJAP, localizado na Rua General Rondon, nº 1295; no Juizado Especial da Zona Sul, na Rua Claudomiro de Morais; e no Juizado Especial Norte para enviarmos, até sábado (10), no avião do Governo do Amapá para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Serão disponibilizados itens específicos, tais como pasta de dente, absorvente íntimo feminino, pasta de dente, escova de dente, shampoo e sabonete. Uma corrente do bem para ajudar o povo brasileiro”, enfatizou.

A secretária de Assistência Social do Amapá, Aline Gurgel, deu detalhes de como vai funcionar o comitê. “Na primeira fase da campanha, nós definimos essa grande mobilização interinstitucional entre os poderes, a sociedade civil, para que nós possamos arrecadar em tempo hábil o que os nossos irmãos do Rio Grande do Sul estão precisando. Então o governo do Estado, junto com todos os poderes, está organizando essa campanha e se compromete de, até sábado, entregar esses donativos”, explicou a secretária.

Além dos itens de higiene, o comitê quer arrecadar também pilha e lanterna, porque muitos municípios foram afetados e estão sem energia. E o comitê conta com parceria também da Central Única das Favelas (Cufa), todos os órgãos do governo, Batalhão da Polícia Militar, Batalhão Zona Sul, Zona Norte, Corpo de Bombeiros, Sebrae-AP. A primeira fase da campanha começa nesta terça-feira (7) e vai até sexta-feira (9).

O ponto central de arrecadação do governo do Estado será no Ginásio Avertino Ramos. Além disso, o Comitê ainda vai divulgar outros pontos de arrecadação, onde a sociedade civil, pode levar a sua adoção da corrente solidária em favor das vítimas da enchente do Rio Grande do Sul.

– Macapá, 07 de maio de 2024 –

Secretaria de Comunicação

Texto: Lilian Monteiro

Fotos: Sérgio Silva

