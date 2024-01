SENAI Amapá abre inscrições para empresas do estado participarem do Programa de Aprendizagem Industrial

Processo seletivo é voltado exclusivamente para atender empresas contribuintes e oportuniza contratação de jovens com idade entre 14 e 24 anos

O SENAI Amapá abriu o edital de Processo Seletivo para reserva de vagas no Programa de Aprendizagem Industrial, direcionadas às indústrias contribuintes. O Processo leva em conta o cumprimento da cota de aprendizes, a fim de atender demandas nos municípios de Macapá e Santana e no Vale do Jari (Laranjal do Jari, Vitória do Jari e Monte Dourado).

Edital Macapá

Edital Santana

Edital Vale do Jari

As empresas interessadas com sede em Macapá e Santana têm até o dia 31 de janeiro para entrar em contato e entregar o formulário na Secretaria Escolar da Unidade Macapá ou Santana. Já as que estão localizadas no Vale do Jari, a data de inscrições é até o dia 28 de fevereiro.

As vagas são para os cursos de Assistente Administrativo, com oferta em Macapá, Santana e Vale do Jari; Operador e Mantenedor de Computadores, em Macapá e Instrumentista no Vale do Jari.

Após fazer a reserva, as empresas devem encaminhar o candidato selecionado à secretaria da Unidade do SENAI Amapá onde será realizado o curso. Os aprendizes deverão efetivar a matrícula nos períodos de 1º até 15 de fevereiro, nas Unidades de Macapá e Santana, e nos dias 28 e 29 de fevereiro.

Gisele Nascimento, interlocutora do programa, destaca a importância de se investir na formação dos estudantes. “A aprendizagem permite que o jovem desenvolva as capacidades técnicas, de gestão e socioemocionais que serão utilizadas durante toda a sua vida profissional. Somos a porta de entrada para um mundo do trabalho, onde eles aprendem uma profissão”, disse.

Para maiores informações ou esclarecer dúvidas, as empresas podem procurar diretamente a Escola do SENAI, em Macapá, pelo endereço de e-mail: escolasenai@ap.senai.br ou pelo WhatsApp (96) 98406-1825.

