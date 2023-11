Unifap ofertará vagas para graduação somente por processo seletivo próprio em 2024

A seleção de novos acadêmicos para os cursos de graduação dos campi Marco Zero e Santana será apenas via processo seletivo da Universidade. Decisão visa evitar perda de vagas que ficam ociosas.

A Universidade Federal do Amapá (Unifap) não ofertará vagas dos cursos de graduação dos campi Marco Zero do Equador, em Macapá, e Santana via Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Governo Federal, em 2024. Todas as vagas serão 100% disponibilizadas via processo seletivo próprio, em data ainda a ser divulgada. Não haverá a diminuição da totalidade de vagas que serão ofertadas no ano que vem. Em 2023, ao todo, foram ofertadas 753 vagas via Sisu e 807 vagas via vestibular local.

A decisão de não aderir ao Sisu 2024, segundo o pró-reitor de Ensino de Graduação, Prof. Dr. Christiano Ricardo dos Santos, foi motivada por alguns fatores. Dentre eles, o fato de todos os anos muitas vagas que foram ofertadas via Sisu ficarem ociosas.

A constatação foi possível a partir de um estudo do Departamento de Registro e Controle Acadêmico (Derca), que apontou que a quantidade de vagas não preenchidas e que foram ofertadas via Sisu aumentou expressivamente desde 2019, em relação ao quantitativo de vagas ociosas que foram ofertadas via processo seletivo da Unifap.

“Isso significa dizer que essas vagas ociosas do Sisu, não conseguimos remanejá-las para o nosso processo seletivo ou para editais específicos, porque tínhamos uma resolução do Conselho Superior da Unifap de 2013 que estabelecia que 50% das vagas tinham que ser ofertadas via Sisu, então são vagas que a gente perde. São vagas que podiam beneficiar tantas pessoas que desejam ingressar no ensino superior, além do prejuízo financeiro para a Instituição, pois o orçamento que a Unifap recebe do Governo Federal está atrelado, dentre vários elementos, à quantidade de vagas efetivamente preenchidas e alunos matriculados”, explica o Prof. Dr. Christiano Ricardo dos Santos.



Outro fator para a não adesão ao Sisu são os prazos apertados para a seleção. “O Sisu é um sistema do Governo Federal, então existe um calendário próprio e as instituições que aderem a ele têm que se adequar àquele calendário, que geralmente é lançado assim que sai a nota do Enem, no final de janeiro. Então, eles dão poucos dias para elaborar o edital de convocação para matrícula, além de realizar as chamadas públicas. Chega um momento que determinados cursos não têm mais candidato para chamar e aí sobram as vagas que não podem ser ofertadas de outra forma a não ser via Sisu”, afirma o pró-reitor de Ensino de Graduação.



Seleção única

Em 2024, a Unifap realizará apenas seu processo seletivo local (PS Unifap) para preencher 100% das vagas das 33 graduações dos campi Santana e Marco Zero do Equador, em Macapá (AP).

As regras para a seleção continuarão, com a utilização da nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), reservas de vagas para cotas e sistema de bonificação de 20% para candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio ou equivalente em escolas situadas no estado do Amapá ou no Pará, especificamente da mesorregião do Marajó, ou ainda do município de Almeirim.

O Prof. Dr. Christiano Ricardo dos Santos relembra que a não adesão ao Sisu não prejudica o estudante amapaense que quer participar da seleção nacional do Governo Federal. “A diferença é que, em 2024, quando ele for se candidatar a uma vaga em um curso de graduação, não terá mais a opção da Unifap”, observa.

