Embrapa Amapá ganha reforço com pesquisadora de comunicação científica

A pesquisadora Vânia Beatriz Vasconcelos de Oliveira passou a integrar a equipe da Embrapa Amapá, lotada no Núcleo Temático de Pesquisas em Recursos Florestais, a partir de 1º de novembro deste ano. Ela veio transferida da Embrapa Rondônia, onde exerceu suas funções durante 33 anos. Amapaense nascida em Macapá (AP), Vânia Beatriz é comunicóloga, com habilitação em Publicidade e Propaganda (UFPA) e Jornalismo (Uniron), especialista em Jornalismo Científico (Univap) e Mestrado em Extensão Rural (UFV).

Ela destaca que trabalhar na Embrapa Amapá era um sonho antigo, por ser macapaense e também pelo potencial de inserção da educomunicação nas atividades desta unidade do Amapá. A partir do conceito e prática da educomunicação, Vânia Beatriz desenvolve ações de comunicação para transferência de tecnologias, internalização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) da Agenda 2030, e atividades do programa Embrapa & Escola. Ações de educomunicação serão incorporadas como estratégias de trabalho com comunidades e povos tradicionais do Estuário Amazônico.

“Como pesquisadora estou integrando a equipe do Núcleo Temático de Recursos Florestais, e um dos projetos que estou envolvida é o Sustenta Inova, no qual serão realizados eventos de capacitação de jovens comunicadores comunitários de localidades do Território do Marajó”, acrescentou. Este projeto contempla ainda produtos de comunicação sobre o açaí de comunidades extrativistas. “A expectativa é atuar ainda na elaboração de produtos audiovisuais, como vídeos, videoclipes, vídeo-release, em apoio às demais equipes de pesquisas”.

Em 2008, Vânia Beatriz conquistou o prêmio Professor Samuel Benchimol pelo programa “Educomunicação Científica”, desenvolvido com estudantes do Ensino Fundamental de comunidades do Rio Madeira, em Porto Velho (Rondônia). No final de 2022, obteve o primeiro lugar do Prêmio Fapero de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Rondônia “Prof. Dr. Wilson Veneziano”, na categoria Profissional de Comunicação, o que a colocou como indicada da Fapero à etapa nacional do Prêmio Confap de Ciência, Tecnologia e Inovação “Professora Odete Fátima Machado da Silveira”, conquistando a premiação do terceiro lugar na categoria Profissional de Comunicação. —

Dulcivânia Freitas, Jornalista DRT/PB 1063-96

Núcleo de Comunicação OrganizacionalEmbrapa Amapá

