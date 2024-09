Férias de final de ano no litoral: qual a distância de Amazonas até Santa Catarina de avião?

Para muitos brasileiros, o final do ano é sinônimo de férias no litoral, e a busca por destinos paradisíacos, como as praias de Santa Catarina, ganha força. Se você mora no Amazonas e está pensando em curtir Florianópolis, Balneário Camboriú ou Itapema, é natural que surja a dúvida sobre a distância e a logística de viagem. Afinal, como planejar uma viagem que envolve sair da região amazônica e chegar ao sul do país, com as opções de aeroportos e a busca por imóveis de temporada?

Neste texto, vamos explorar a distância entre o Amazonas e Santa Catarina, focando nos principais aeroportos da região sul, como Florianópolis, Navegantes e Joinville. Além disso, falaremos sobre como garantir a hospedagem ideal alugando imóveis de temporada com antecedência em algumas das cidades litorâneas mais cobiçadas do estado.

Qual a distância entre Amazonas e Santa Catarina de avião?

A distância entre o Amazonas e Santa Catarina é considerável, já que esses dois estados estão em regiões opostas do Brasil. Partindo de Manaus, capital do Amazonas, até Florianópolis, capital de Santa Catarina, a distância aérea é de aproximadamente 3.500 km.

Essa jornada pode durar entre 5 e 7 horas de voo, dependendo da rota e das escalas escolhidas. Normalmente, não há voos diretos entre Manaus e Florianópolis, então as conexões podem ser feitas em aeroportos maiores, como São Paulo (Guarulhos) ou Brasília. Se o seu destino for Balneário Camboriú ou Itapema, o aeroporto mais próximo é o de Navegantes, enquanto Joinville pode ser uma opção para quem busca cidades próximas, mas com voos mais acessíveis.

Os principais aeroportos de Santa Catarina

Santa Catarina conta com três aeroportos principais que servem as cidades litorâneas mais procuradas pelos turistas. Cada um deles tem características que podem influenciar na escolha de qual aeroporto utilizar, dependendo da sua cidade de destino final.

Aeroporto de Florianópolis (FLN)

O Aeroporto Internacional Hercílio Luz, em Florianópolis, é o maior do estado. Ele serve como porta de entrada para quem deseja explorar não só a capital, mas também diversas outras praias da região. Recentemente reformado, o terminal oferece uma estrutura moderna, com opções variadas de transporte para o centro da cidade e praias.

Florianópolis é conhecida como a “Ilha da Magia” e oferece uma infinidade de praias, trilhas e opções gastronômicas. A cidade também é um dos destinos mais procurados para quem busca imóveis de temporada no final de ano, devido à sua beleza natural e diversidade de opções para todos os perfis de viajantes.

Aeroporto de Navegantes (NVT)

Localizado no município de Navegantes, o Aeroporto Internacional Ministro Victor Konder é o mais indicado para quem deseja visitar Balneário Camboriú e Itapema. Esse aeroporto está a cerca de 20 minutos de Balneário Camboriú, um dos destinos mais badalados do litoral catarinense, e a menos de uma hora de Itapema.

Navegantes também é uma excelente escolha para quem deseja evitar o trânsito intenso de Florianópolis durante a alta temporada. A cidade de Balneário Camboriú, com suas praias urbanizadas e vida noturna agitada, e Itapema, com seu clima mais familiar e acolhedor, são opções perfeitas para quem busca lazer e descanso.

Aeroporto de Joinville (JOI)

O Aeroporto Lauro Carneiro de Loyola, em Joinville, é uma alternativa interessante para quem deseja explorar o litoral norte de Santa Catarina. Embora seja um aeroporto menor, Joinville está estrategicamente localizado perto de diversas praias e cidades turísticas, como São Francisco do Sul, além de estar a cerca de 1h30 de carro de Balneário Camboriú.

Joinville pode ser uma boa opção para quem procura passagens mais acessíveis, especialmente durante os períodos de alta demanda, como o final do ano. Além disso, a cidade oferece um acesso conveniente para turistas que desejam explorar o litoral sem estar no coração da movimentada Florianópolis.

Como alugar imóveis de temporada no litoral catarinense com antecedência

Um dos segredos para garantir uma experiência tranquila nas férias de final de ano é o planejamento, especialmente quando se trata do aluguel de imóveis de temporada. Santa Catarina é um dos estados mais procurados pelos turistas brasileiros nessa época, então é fundamental garantir a sua hospedagem com antecedência.

Alugando imóveis em Florianópolis

Florianópolis é uma cidade que oferece uma grande variedade de imóveis para aluguel de temporada, desde apartamentos à beira-mar até casas mais isoladas, com vista para a natureza. Reservar seu imóvel com antecedência é crucial, pois a demanda aumenta exponencialmente nos meses de dezembro e janeiro. Para garantir a melhor localização e evitar preços exorbitantes, o ideal é começar a busca pelo menos seis meses antes da data planejada para a viagem.

Alugando imóveis em Balneário Camboriú

Balneário Camboriú é um dos destinos mais disputados do litoral catarinense, e não é difícil entender o porquê. Com praias urbanizadas, uma infraestrutura de alta qualidade e uma vida noturna vibrante, a cidade atrai turistas de todo o país. Os imóveis para aluguel como por exemplo os apartamentos em Balneário Camboriú variam desde apartamentos

