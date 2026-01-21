Santander abre vagas no Amapá para especialistas em seguros e consórcio com salário a partir de R$ 7,3 mil

Oportunidade contempla vale-alimentação, vale-refeição, 13ª cesta alimentação, auxílio creche/babá ou benefício para filho excepcional, assistência médica, odontológica e seguro de vida

O Santander está com 537 vagas abertas em todo o Brasil para a posição de especialista patrimonial, função estratégica voltada à oferta de seguros e consórcios, com foco no fortalecimento do relacionamento com clientes e na ampliação da proteção patrimonial. São 311 vagas na área de Seguros e 226 em Consórcios, incluindo oportunidades no Amapá.

O especialista irá realizar um atendimento com visitas presenciais em agências ou em locais escolhidos pelos clientes, gerando soluções sob medida de proteção patrimonial, além do desenvolvimento de um relacionamento com propostas alinhadas a diferentes perfis de clientes.

O pacote de remuneração do Especialista inclui salário fixo no valor de R$ 2.613,50, acrescido de um bônus garantido mensal de R$ 4.759,09 durante os oito primeiros meses, em conformidade com a política de remuneração vigente. Nesse período, a remuneração total mensal será de R$ 7.372,59. A partir do 9º mês, o profissional mantém o salário fixo e pode contar ainda com remuneração variável semestral, conforme política vigente.

Para a posição de líder, a remuneração é composta por salário fixo + bônus garantido, totalizando o valor mensal de R$ 10.532,00 durante os primeiros oito meses. A partir do 9º mês, o líder passa a receber salário fixo mensal de R$ 5.436,09, além de remuneração variável semestral, baseada na média de performance da equipe, com pagamentos realizados nos meses de setembro e fevereiro.

Os benefícios da vaga contemplam vale-alimentação de R$ 757,19, vale-refeição de R$ 48,00 por dia (cerca de R$ 1.056,00 mensais), 13ª cesta alimentação no valor de R$ 757,19, auxílio creche ou babá de R$ 522,70 mensais até os 4 anos, ou benefício para filho excepcional no valor de R$ 522,70 mensais, sem limite de idade. A vaga também oferece assistência médica pelas operadoras SulAmérica ou Unimed, assistência odontológica pela Interodonto e seguro de vida da Zurich. Não é possível receber os dois benefícios simultaneamente: ao optar pelo benefício de filho excepcional, o colaborador torna-se inelegível ao auxílio creche/babá

No portal Santander Carreiras, é possível buscar oportunidades em todo o Brasil de forma rápida e personalizada. Pelo campo “Local”, o candidato pode filtrar as vagas por país e estado, selecionando a região de sua preferência. Acesse santander.wd3.myworkdayjobs.com/SantanderCareers e confira as oportunidades disponíveis e as atualizações sobre novas vagas. A posição garante autonomia para fechar negócios não apenas dentro das agências, mas também em visitas externas ou em encontros informais, como cafés e reuniões de networking.

