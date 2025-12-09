Nitai Santana apresenta agenda especial de shows em dezembro

O músico leva para o palco canções autorais, influências amazônicas e o repertório do recém lançado EP Ao Vivo no Parquinho em cinco apresentações ao vivo.

O músico amapaense Nitai Santana encerra o ano com uma agenda especial de shows que passa por São Paulo e Macapá. Reconhecido por seu trabalho autoral, arranjos marcantes e pela valorização da cultura do Norte do Brasil, o artista apresenta em dezembro cinco performances com formações solo, duo e banda completa. As apresentações reforçam a expansão nacional de sua carreira, que vem ganhando destaque em festivais, circulação e lançamentos recentes.

Agenda de shows em dezembro

A agenda começa no dia 13 de dezembro, às 20h, com apresentação do Retrato Duo no 321 Club Bar, em São Paulo. Já no dia 19, também às 20h, Nitai segue para o Restô-Dhona’K, em Macapá, retomando sua presença no cenário local.

No dia 21 de dezembro, às 20h, o Retrato Duo volta ao palco no Domingo Cultural, também em Macapá. A programação continua em 22 de dezembro, às 20h, com formação ampliada: Trio Oscar Santos, ao lado de Beto Oscar e Zé Lucas, além do Retrato Duo, no Auditório Oscar Santos.

O encerramento de 2025 será no dia 30 de dezembro, às 20h, com Nitai Santana e banda no Bar do Vila, em Macapá, celebrando o ano com repertório autoral e conexão direta com o público.

Carreira e reconhecimento

A trajetória de Nitai Santana se firmou com força nos últimos anos. Em 2021, o músico venceu o FESCAM como melhor arranjador com a obra Lanterna Chinesa. Em 2023, apresentou Urucubaca no FENAC, ampliando sua presença na cena musical independente.

O ano de 2024 marcou uma parceria com o diretor Salomão Cardoso, de onde surgiram videoclipes para Bolero nº 2, 30 Anos Atrás, Rosa dos Ventos, Urucubaca e Setembro. Nesse mesmo período, gravou a obra Anjo de Prata com a pianista Ana Lima, aproximando universos da canção popular e da música erudita.

Em 2025, lançou o EP Ao Vivo no Parquinho, acompanhado de uma live session, e iniciou uma circulação de shows por Curitiba e São Paulo, fortalecendo sua atuação nacional. Sua obra passou a ser reconhecida como representação da herança cultural do Norte do Brasil, dialogando com outras sonoridades e ampliando seu alcance.

Encerramento do ano com público e energia

Com repertório autoral, presença de palco e experimentações sonoras, os shows de dezembro marcam um momento especial da carreira de Nitai Santana. As apresentações abrem espaço para encontros com o público, celebração da música amazônica e a consolidação de um artista em constante crescimento no cenário brasileiro.



Confira a agenda de shows de Nitai:



13/12 | 20h

Retrato Duo no 321 Club Bar

São Paulo – SP

19/12 | 20h

Retrato Duo no Resto-Dhona’K

Macapá – AP

21/12 | 20h

Retrato Duo no Domingo Cultural

Macapá – AP

22/12 | 20h

Trio Oscar Santos, com Beto Oscar e Zé Lucas + Retrato Duo no Auditório Oscar Santos

Macapá – AP

30/12 | 20h

Nitai Santana e banda no Bar do Vila

Macapá – AP

