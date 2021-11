Programação do Encontro dos Tambores 2021

Os tambores afro-amapaenses já estão com datas marcadas para o grande reencontro em 2021. Depois do não acontecimento do evento no ano passado em razão da pandemia, a Comissão Organizadora do Encontro dos Tambores elaborou a programação do tradicional evento que faz parte do calendário cultural amapaense e é registrado como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Amapá.

O Encontro dos Tambores que teve sua primeira edição em 1995, no Curiaú, é um evento que reúne comunidades negras do Estado do Amapá que mantêm vivas os costumes e tradições de seus ancestrais. A programação agrega diversas atividades no mês de novembro, tendo seu ponto alto o dia 20 de novembro, Dia Nacional e Estadual da Consciência Negra e a apresentação das comunidades de diversas regiões do Estado.

Este ano, a XXVI edição do Encontro dos Tambores que tem como tema “Ancestralidade e Resistência”, contará com atividades de rodas de tambores afro-religiosos, Missa dos Quilombos, Rodas de Capoeira, palestras, Hip-Hop, shows musicais, desfiles, artesanatos, exposições, gastronomia afro, marabaixo, zimba, sairé, batuque e outros ritmos que marcam a identidade afro amapaense.

Durante a programação, para total segurança do evento, a comissão organizadora estará exigindo apresentação de carteira de vacinação contra covid-19 dos artistas e das comunidades que estarão se apresentando durante a programação, bem como, da população em que irá ao evento. A entrada é gratuita.

PROGRAMAÇÃO

17/11 quarta-feira – 19:00 -Programação Afro religiosa” Especial Tambores de Umbanda”

18/11 quinta-feira – 19:00 Programação Afro religiosa “Especial Tambores do Candomblé

19/11 sexta-feira

18h – Desfile de moda Afro Infantil

19h – Concurso Mais Bela Negra, Mais Belo Negro e Beleza Diversidade

21h – Grupo Kazumba Akele (Poesia)

23h – Show com Mayara Braga

20/11 sábado: Dia da Consciência Negra

17h – Hip Hop Neilton e Mc Leléo

19h – Rufar dos Tambores

19h:30min – Missa dos Quilombos

Após a missa – Apresentação de grupos tradicionais de marabaixo e batuque em homenagem póstuma às personalidades negras – “Mestras e mestres da cultura: Uma história de vida em versos e toques”

21h:30min – Filhos do Criaú

22h – Berço do Marabaixo e Herdeiros da Tradição

22h:30min – Marabaixo Raimundo Ladislau, Marabaixo do Laguinho e Ancestrais

23h – Mojap e Glorioso São José

21/11 – domingo – Apresentação das comunidades

20:00h – Filhos de São Tomé

20:20h – Batuque de São Pedro dos Bois

20:40h – Zimba do Cunani

21:00h – Raízes de Mazagão Velho

21:20h – Azebic – Associação Zeca e Bibi Costa

21:40h – Foliões de São Benedito de Mazagão

22:00h – Santa Luzia do Maruanum

22/11 – segunda-feira – Apresentação das comunidades

20:00h – União Folclórica de Campina Grande

20:20h – Herdeiros do Marabaixo

20:40h – São José do Mata Fome

21:00h – Santo Antônio do Matapi

21:20h – UFIL – União Folclórica do Igarapé do Lago

21:40h – Marabaixo Tia Sinhá

22:00h – Associação Cultural São Tomé de Mazagão

22:20h – Grupo Manoel Felipe

23/11 – terça-feira – Apresentação das comunidades

20:00h – Raízes do Marabatuque – Ilha Redonda

20:20h – Dica Lemos – Areal do Matapí

20:40h – Geração Torrão do Matapí

21:00h – Raízes do Bolão

21:20h – Grupo Cultural Ajudante

21:40h – Grupo Malocão do Pedrão

22:00h – São João do Matapí

22:20h – Raízes da Favela

24/11 – quarta-feira – Apresentação das comunidades

20:00h – Marabaixo do Artur Sacaca

20:20h – UDNSC –

20:40h – Marabaixo da Gungá

21:00h – União Folclórica de Ilha Redonda

21:20h – Marabaixo do Ambé

21:40h – São Sebastião do Igarapé do Lago

22:00h – Irmandade São José da Pedreira

22:20h – Movimento Estrela do Renascer

23:00h – Reggae

25/11 quinta-feira: Aniversário da UNA – União dos Negros do Amapá

15h – Rodas de Capoeira

18h – Cerimônia de Aniversário da UNA e o 1º Festival Gastronômico Afro Amapaense Tradicional

19h -Marabaixo Os Guardiões

19h:20min – Bloco Kulembé

19h:40min – Grupo Bumba Meu Boi Cavaleiro de São Jorge

20h – Universidade de Samba Boêmios do Laguinho

21h – Show Cultural Banda Afro Brasil

02/12 quinta-Feira: DIA NACIONAL E ESTADUAL DO SAMBA

18:00 – Samba de Terreiro

19:00 – Samba de Jorge

20:00 – Pagode do Maradona

21:00 – Cafú Rotasamba

22:00 – Trio Bom Ki Só

23:00 – Pagode dos Moreiras

00:00 – Grupo Sambarte



Cláudio Rogério – Comunicação Encontro dos Tambores 2021.

99141-8420

Fotos: Gabriel Penha

